BADMINTON - RENCONTRE AMB-MJS : Alarmant à deux ans des 10es JIOI

Plusieurs sujets ont été récemment abordés par les dirigeants de l'Association mauricienne de badminton (AMB) avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, au cours d'une rencontre qui s'est tenue au MJS. Il a été principalement question de la préparation aux prochains Jeux des îles (2019), des problèmes de transport que rencontrent les joueurs, la disponibilité des courts et le budget de fonctionnement de l'AMB.

Raj Gay qualifie cette rencontre de « très cordiale, le ministre s'est montré à l'écoute et a promis de nous aider à résoudre nos problèmes dans leur généralité », précise le vice-président de l'AMB. Il était accompagné du président Bashir Mungroo, du secrétaire Rajen Pultoo et du trésorier Jonathan Li Ying.

En cette période de préparation pour les championnats d'Afrique prévus du 16 au 23 avril à Johannesbourg en Afrique du Sud, les badistes font face à des problèmes de transport. De plus, les dirigeants de l'association ont expliqué qu'ils ne trouvent pas juste que l'AMB ait à payer des frais de location des courts lorsqu'elle tient des séances d'entraînement ou qu'elle organise des tournois.

« En tenant compte de cela, le ministre nous a dit qu'il va essayer de trouver une solution. » Stephan Toussaint a d'ailleurs été invité à venir assister aux séances d'entraînement de l'équipe nationale et à celles des écoles de formation pour voir leur fonctionnement.

Le budget alloué à l'AMB a également été abordé. « Nous sommes l'une des seules fédérations sportives à ramener chaque année de bons résultats et sept médailles d'or pèsent lourd dans la balance, par exemple, aux derniers Jeux des îles. Nous croyons donc que le budget qui nous est accordé devrait être result oriented. Les joueurs ont besoin de plus de frottements au plan international pour progresser au lieu d'avoir toujours à se contenter des tournois locaux », soutient Raj Gaya. L'AMB est pourvue d'un budget annuel avoisinant les Rs 2,5 M comparé aux Rs 10 M dont dispose l'Afrique du Sud. Elle attend avec intérêt la présentation du prochain budget prévu en juillet.

S'agissant des 10es Jeux des îles qui se tiendront à Maurice, selon la date proposée du 20 au 28 juillet 2019 au Conseil international des Jeux des Iles (CIJ), les clignotants sont au rouge à quelque deux ans de l'échéance. « N'attendons surtout pas au dernier moment pour passer aux choses sérieuses, comme en 2011 et 2015, où on avait déboursé gros à environ trois à six mois de l'échéance. Il faut s'y bien à l'avance », s'alarme-t-il.

Et de poursuivre : « À deux ans de 2019, quelle est la vision, quelle type de préparation comptons-nous offrir aux joueurs et à nos sportifs en général ? Nous n'en savons toujours rien, à part le fait que Maurice va organiser l'événement. Le badminton a ramené sept médailles d'or de la Réunion en 2015, mais il ne faut pas croire que tous nos voisins se préparent comme nous ici. En 2019, Maurice fera face à toute la machinerie française et non réunionnaise en badminton. Que fait-on dans ce cas ? Si on ne prend pas cela en considération, en adoptant une approche plus scientifique dans la préparation, on risque de se prendre une volée, même ici. »

On apprend que le moyen de transport qui était pourvu par le Trust Fund for Excellence in Sport pour ramener les badistes chez eux après l'entraînement est pour l'instant à l'arrêt. On n'en sait pas plus concernant l'accord qui reste à être conclu avec l'académie indienne de Bangalore pour des échanges entre les deux pays. Le ministre devrait se rendre sur place dans les prochains mois, le temps de planifier ce voyage.