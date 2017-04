BADMINTON - REPUBLIC OPEN 2017: Aatish Lubah victorieux 

Les différentes finales au programme de la Republic Open ont eu lieu le samedi 8 avril au centre national de badminton à Rose-Hill. Aatish Lubah, en grande forme, s'est distingué au même titre que Rheeya Dookhee. Une ultime mise en jambe pour les badistes locaux avant le départ pour les Championnats d'Afrique en Afrique du Sud, du 16 au 23 avril.

Les badistes mauriciens aborderont ces Championnats d'Afrique dans les meilleures conditions au vu des diverses finales de la Republic Open. Un événement d'importance pour les joueurs, au travers duquel ils ont pu se jauger en amont des Championnats d'Afrique à Benoni.

Aatish Lubah en a profité pour s'imposer en finale simple hommes face à Julien Paul en trois sets, 11-21, 21-17 et 21-17. Ces deux joueurs, rivaux mais très complices, regorgent de qualités. Complémentaires, ils ont fait la différence en finale double hommes en dominant la paire Gilles Allet/Sahir Edoo, 18-21, 25-23 et 21-17.

Le jeune Alexandre Bongoût, étoile montante du badminton local, a pour sa part été éliminé en quarts de finale contre un autre talent, à savoir Melvin Appiah. Ces deux jeunes incarnent le présent, mais surtout l'avenir, eux qui seront très attendus dans deux ans pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Maurice. En féminin, Rheeya Dookhee a été exacte au rendez-vous en dominant Sendila Mourat en deux sets, 21-15, 21-15. En finale double dames, le duo Rheeya Dookhee/Sendila Mourat a pris la mesure d'Aurélie Allet/Shaama Sandooyea, 19-21, 21-13 et 25-23. Dans la finale double mixte, Sahir Edoo et Aurélie Allet sont venus à bout d'Aatish Lubah et Rheeya Dookhee en deux manches, 20-22, 17-21 et 21-18.

Les résultats

Simple dames

1/2 finales

Rheeya Dookhee b. Aurélie Allet 21-14, 20-22, 21-17

Sendila Mourat b. Shaama Sandooyea 21-13, 11-21,16-21

Finale : Rheeya Dookhee b. Sendila Mourat 21-15, 21-15

Simple hommes

1/2 finales

Julien Paul b. Christopher Paul 21-13, 19-21, 21-16

Aatish Lubah b. Melvin Appiah 21-13, 21-12

Finale : Aatish Lubah b. Julien Paul 11-21, 21-17, 21-17

Double hommes

Aatish Lubah-Julien Paul bb. Kiran Baboolall-Neeresh Ramtohul 22-20, 21-19

Gilles Allet-Sahir Edoo bb. Stephan Beeharry-Vishal Sawaram 21-14, 21-15

Finale : Aatish Lubah-Julien Paul bb. Gilles Allet-Sahie Edoo 18-21, 25-23, 21-17

Double dames

1/2 finales

Rheeya Dookhee-Sendila Mourat bb. Vilina Appiah-Kritisha Mungrah 21-18, 21-15

Aurélie Allet-Shaama Sandooyea bb. Jemima Leung-Ganesha Mungrah 21-18,19-21, 21-16

Finale : Rheeya Dookhee-Sendila Mourat bb. Aurélie Allet-Shaama Sandooyea 19-21, 21-13, 25-23

Double mixte

Sahir Edoo-Aurélie Allet bb. Melvin Appiah-Sendila Mourat 21-18, 21-7

Aatish Lubah-Rheeya Dookhee bb. Atish Pultoo-Shania Leung 21-19, 21-15

Finale : Sahir Edoo-Aurélie Allet bb. Aatish Lubah-Rheeya Dookhee 20-22, 17-21, 21-18