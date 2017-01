BAGARRE ENTRE DEUX VOISINS: UN SUSPECT INTERROGÉ: La police a déjà dressé une liste de suspects

Une rixe a éclaté aux petites heures du matin entre les familles Moisdeen et Vivien, habitant Morcellement Sim Fat, à Grand-Gaube. Pascale Vivien, 38 ans, a reçu des coups de sabre à la tête et à l’épaule. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital du Nord, où il a été admis. Son état est stable et il a été interrogé aujourd’hui.

Des membres de la famille Moisdeen ont consigné cet après-midi une déposition au poste de police de Grand-Gaube. Selon nos informations, une voiture mal garée dans une impasse située dans ce morcellement serait à l’origine de cette rixe. Ayant appris que l’un des leurs a été blessé, les frères de Pascal s’étaient mobilisés et s’étaient rendus chez les Moisdeen pour des explications. Une voiture qui était garée dans les parages et une maison ont été incendiées. La police a eu fort à faire pour calmer les esprits. L’Helicopter Squadron, des membres du GIPM, la Divisional Supporting Unit, la Special Supporting Unit, la Special Mobile Force, la Dog Section de la force policière et des enquêteurs de la Central Investigation Division de Goodlands sont intervenus pour évacuer la famille Moisdeen, dont des enfants, avant de les placer en sécurité. La police a déjà dressé une liste de suspects.