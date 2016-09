BAGATELLE - CARNAVAL D'AIR ASIA : Des vols gratuits pour la Malaisie à gagner ce week-end

La compagnie aérienne Air Asia X propose une série d'activités ce week-end en marge de son vol inaugural à Maurice, prévu le 4 octobre. Ainsi, ce week-end, de 10h à 18h, Air Asia X donne rendez-vous au public à Bagatelle pour son carnaval, où des jeux seront organisés, permettant à 100 heureux gagnants de remporter des billets d'avion aller-retour gratuits vers Kuala Lumpur, en Malaisie. En outre, 1 000 autres billets d'avion aller-retour vers Kuala Lumpur, à seulement Rs 1 000, sont à gagner lors de cet événement. Durant cette période, le public pourra également profiter des meilleures offres vers plus de 100 destinations à travers l'Asie, l'Australie et le Moyen-Orient.

Dans la journée de vendredi, un « meet and selfie avec des hôtesses de l'air d'AirAsia X » avait été organisé dans divers coins de la capitale. Ceux voulant se prêter au jeu ont eu à poster un selfie sur Facebook ou Instagram en utilisant le hashtag #AirAsiasmile2win. Dix gagnants au total seront choisis pour avoir l'opportunité de remporter un billet d'avion aller-retour gratuit Maurice-Kuala Lumpur.