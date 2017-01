BAGATELLE DAM : Et au milieu coule une rivière

La construction du Bagatelle Dam, qui a démarré en décembre 2011, a touché à sa fin en décembre 2016. Seuls quelques petits travaux demeurent en cours, mais ils ne concernent pas directement la digue. Le 22 décembre de l’année qui vient de s’écouler, le remplissage a débuté grâce à l’apport en eau de la rivière Terre Rouge, sur laquelle le barrage a été construit. Dépendant de la pluviométrie, le réservoir devrait être opérationnel d’ici septembre ou octobre 2017, selon Lomush Juggoo, directeur de la Water Resources Unit. Ce réservoir desservira les basses Plaines Wilhems, Port-Louis et une partie de la côte ouest.

Une vue vertigineuse s’offre aux quelques privilégiés qui ont eu accès au Bagatelle Dam. Debout sur le barrage, avec ses quelque quarante mètres de hauteur et ses 2,5 kilomètres de longueur, nous nous délectons du paysage pittoresque qui s’offre à nous. En plein milieu du réservoir, on aperçoit la rivière Terre Rouge, sur laquelle le barrage a été construit. Elle est en majeure partie responsable du débit d’eau, qui monte petit à petit depuis le 22 décembre 2016, date à laquelle le remplissage a officiellement débuté. Un apport additionnel d’eau provient également de la rivière Cascade, qui a été déviée vers le réservoir.

Dans les mois à venir, avec l’apport des deux rivières et l’arrivée des grosses pluies d’été, une grande partie de la terre toujours visible disparaîtra sous les flots. Le Bagatelle Dam desservira alors la région de Port-Louis, les basses Plaines Wilhems (Rose-Hill, Beau Bassin, mais aussi Coromandel) et une partie de la côte ouest, d’Albion à Flic en Flac, voire au-delà. “L’entrée en opération du Bagatelle Dam diminuera notre dépendance sur le réservoir de Mare aux Vacoas”, confie Lomush Juggoo, directeur de la Water Resources Unit. Selon lui, la digue devrait être opérationnelle d’ici septembre ou octobre. “Cela va dépendre de la pluviométrie et de l’apport en eau des rivières Terre Rouge et Cascade.”

Le Bagatelle Dam a une capacité de stockage de 14 millions de mètres cubes d’eau, ce qui en fait le troisième réservoir du pays en termes de capacité. Quant à son rendement annuel, il devrait osciller autour de 25 millions de mètres cubes. Le réservoir se compose d’un champ rocailleux avec un corps argileux, qui assure son étanchéité. Il nous a été dit qu’un cut off wall, construit sous la terre, assure également l’étanchéité et la sécurité du réservoir.