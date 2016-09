BAGATELLE : Grande affluence au carnaval d’Air Asia X

Ils ont été nombreux à faire un détour à Bagatelle le week-end dernier, à l’occasion du carnaval d’AirAsia X, pour remporter des voyages gratuits pour Kuala Lumpur, en Malaisie, avec la compagnie aérienne primée. Ainsi, durant ces deux jours de carnaval, 100 Mauriciens ont décroché les tickets gagnants et s’envoleront à bord d’AirAsia dans les semaines à venir, tandis que 1 000 autres ont obtenu des billets d’avion aller-retour vers Kuala Lumpur à seulement Rs 1 000.

La venue d’AirAsia à Maurice a réjoui les Mauriciens. Bhageerdev Ramsurrun, 37 ans, qui a remporté un vol gratuit pour Kuala Lumpur, déclare que « AirAsia rend désormais les voyages vers les pays de l’Asie accessibles aux Mauriciens. Les prix sont très abordables, la venue d’AirAsia à Maurice est une très bonne chose ». Autre gagnante, Marie Mérès Ravina, 45 ans : « C’est une surprise incroyable d’avoir gagné ce billet d’avion. C’est un rêve qui se réalise. »

La compagnie aérienne est présente jusqu’à ce mardi 20 septembre, au même endroit à Bagatelle, pour la réservation de vol pour tous les gagnants ayant remporté des vols aller-retour à Rs 1 000.

ALBUM SOUVENIR DE MGR PIAT : Une deuxième édition disponible

Une deuxième édition de l’album souvenir sur l’évêque de Port-Louis, Mgr Maurice Piat, le onzième évêque de Port-Louis et le deuxième Mauricien évêque après le cardinal Jean Margéot, est actuellement sur le marché. La première édition réalisée par le magazine Prions dans le cadre du jubilé d’argent épiscopal de Mgr Maurice Piat et de ses 75 ans est épuisée.

Cet album met en relief la vie de Mgr Piat, son parcours en tant qu’évêque et prêtre, de même que de larges extraits des interviews données à la presse. Sont également compris des messages et des témoignages du pape François, de ses autres confrères évêques et prêtres, de la présidente de la République et du Premier ministre de Maurice, ainsi que de ses proches collaborateurs, recueillis dans le cadre de ce double anniversaire. De belles photos, dont celles de son ordination épiscopale il y a 25 ans, illustrent les 60 pages en couleurs de l’album qui est imprimé sur du papier de qualité. Le projet catéchétique du diocèse de Port-Louis, Kléopas, y est également abordé. Un exemplaire gratuit a été remis aux écoles et collèges du Bureau de l’Éducation Catholique. L’album est disponible dans les points de vente du mensuel Prions, dans les paroisses et est vendu à Rs 100 l’exemplaire.