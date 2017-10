Le 22 octobre marque la célébration du bicentenaire de Baha’u’llah, le prophète fondateur de la foi baha’ie. Partout dans le monde, les baha’is louent la manifestation de Dieu pour cette époque. A Maurice, le Conseil National de baha’is a marqué cet évènement au Baha’i Convention Center à Belle-Rose en la présence de Paramasivum Pillay Vyapoory, président de la République par intérim et de son épouse, les représentants du conseil des religions, les chefs religieux, la mairesse de la ville de Quatre-Bornes, Soolekha Jepaul-Raddhoa, entre autres.

Alors que le monde fait aujourd’hui face aux défis les plus urgents, qui ne soient jamais posés, nous proclamons que Baha’u’llah, né il y a deux cents ans, est un de ces personnages - une lumière pour l’humanité dont les enseignements inaugureront cette ère depuis longtemps promise où tous les hommes vivront côte à côte dans la paix et l’unité. Paramasivum Pillay Vyapoory, nous a fait part de ses règles d’or sur les principes universels et de son appréciation sur les enseignements baha’is. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, nous a fait parvenir son message à travers son conseiller principal relatant les efforts des baha’is pour l’unité nationale, la paix universelle, l’harmonie et la justice ainsi que l’abandon de toutes formes de préjugés.

Baha’u’llah fut obligé d’endurer quarante années de souffrances, d’exil et d’emprisonnement. Malgré toutes les épreuves, il n’a jamais été réduit au silence et ses paroles ont conservé leur pouvoir irrésistible.

Cet évènement a permis à tous ceux présents de réfléchir sur les questions posées par le Corps suprême de la foi baha’ie, la Maison Universelle de justice: ne convient-il pas de se demander, en examinant une telle vie: si cela n’est pas de Dieu, de qui cela pourrait-il être? Ne convient-il pas de se demander quelle réponse mériteraient de tels dons? Ne convient-il pas de se demander, en examinant la portée de Sa vision, sur quel fondement autre que celui-ci l’humanité pourra, de façon réaliste, bâtir l’espoir en l’avenir? Quand, partout dans le monde, tant de gens de bonne volonté implorent Dieu depuis si longtemps de fournir une solution au problème qui les assaille dans leur patrie commune, est-il si étonnant qu’il ait répondu à leurs prières?

La célébration fut clôturée par l’ouverture d’une exposition sur la foi baha’ie, ses principes, ses enseignements, ses lois, la vie de Baha’u’llah et les services rendus à l’humanité. A noter que l’exposition prendra fin le 28 octobre et donc le public est cordialement invité à la parcourir.