BAI : Une caution réclamée pour l’arbitrage de Rs 35 Mds

La version officielle des « findings » de l’enquête de nTan Corporate Advisory Pte Ltd transmise cette semaine au cabinet légal de Lalive à Genève

La décision annoncée vendredi dernier du conseil des ministres, visant à rendre publiques les conclusions de l’exercice de Forensic Auditing de nTan Corporate Advisory Services Pte Ltd, sur les Ponzi-Like Schemes de BAI, devrait déboucher sur une accélération des préparatifs de l’arbitrage avec des réclamations de Rs 35 milliards. En effet, ce document de 160 pages, excluant les trois « Boxes of Documentary Evidence » des transactions de détournements de fonds, devra être communiqué officiellement aux conseils légaux du gouvernement, soit la société légale Lalive, à Genève, en Suisse, pour mettre au point les derniers détails du Case de Maurice devant l’United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) et probablement permettre aux collaborateurs du Chairman Emeritus de BAI, Dawood Ajum Rawat, décoré de la Légion d’honneur de la République française, de boucler la contre-expertise annoncée depuis janvier dernier. Le rapport final des Forensic Auditors des Singapouriens, en date du 30 mai dernier, confirme les conclusions de la Redacted Version rendue publique par le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, le 29 janvier dernier, sauf que les Findings sont étoffés et soutenus par des extraits des Minutes of Proceedings du Board de BAI et autres documents officiels du groupe.

Dans l’immédiat, les procédures préliminaires dans les réclamations de Rs 35 milliards, soit un milliard de dollars US, logées par Dawood Ajum Rawat en date du 9 novembre dernier contre le gouvernement mauricien suite à l’écroulement de son empire dans le sillage de l’opération Daylight Robbery, butent sur un obstacle majeur. En effet, la partie mauricienne a déposé une exigence formelle auprès du secrétariat de l’UNCITRAL, vu que le panel d’arbitrage de trois commissaires de réputation internationale n’a pas encore été constitué, avant tout coup d’envoi de cet arbitrage.

Des recoupements d’informations auprès de sources concordantes indiquent que Maurice réclame que Dawood Rawat, qui a été à la tête d’un des plus importants conglomérats économiques de Maurice, dépose une caution au secrétariat de l’UNCITRAL au préalable. Le montant de cette Security for Costs pour ces réclamations de Rs 35 milliards devra être fixé par le secrétariat de ce tribunal même avant la confirmation de la personnalité internationale pour présider à cet arbitrage.

Dans les milieux autorisés des arbitrages sur le plan international, on souligne que la « security for costs constitue un garde-fou contre des frivolous claims » et que c’est la pratique sur le plan international. À ce jour, le montant de la caution, qui devrait dépasser les centaines de millions de roupies, pour ne pas dire la barre du milliard au moins, n’aurait pas encore été annoncé officiellement. Néanmoins, lors des échanges préliminaires, les conseils légaux de Dawood Rawat, qui a trouvé refuge en France depuis mars de l’année dernière, ont souligné que le Chairman Emeritus n’est pas en mesure de déposer le moindre sou sous forme de Security for Costs.

Délicatesse financière

Pour cause, Dawood Rawat confirme que tous ses biens et autres propriétés et même ses comptes en banque ont déjà fait l’objet d’ordre de séquestre à Maurice. D’ailleurs, pour contester cette démarche de caution, les conseils légaux étrangers de l’homme d’affaires réclament la levée du gel des comptes bancaires. Les paragraphes 19 et 20 des réclamations de Dawood Rawat en date du 9 novembre de l’année dernière notent que « the deed of undertaking signed by Dawood Rawat on 2 April 2015 under threats is not only intrinsically deprived of legal effect, but its validity is also affected by the illegal external circumstances surrounding its execution. The actions taken by the Republic of Mauritius resulted in the misappropriation of BAI Co (Mtius) Ltd, ultimately owned by Dawood Rawat, thereby depriving him of his investment, livelihood and life’s work ».

À ce stade, la Security of Costs, soit le versement de cette caution préalable, représente une carte maîtresse entre les mains de gouvernement. En effet, avec la saisie et la mise en liquidation des entités du groupe BAI et de ses biens personnels, sauf les réclamations de Rs 200 millions contre Media Matrix, actuellement en négociations avec les bénéficiaires des Half-Baked Deals, Dawood Rawat se retrouve en position de délicatesse financière pour dire le moins. Cette question de caution devra être tranchée avant que les conseils légaux des deux parties ne se mettent à aborder les questions de fond, dont la pertinence de « the Article 8 of the Investment Promotion Treaty entered into on 22 March 1973, between France and the Republic of Mauritius (Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Île Maurice sur la protection des investissements, signée à Port-Louis le 22 mars 1973, hereinafter the “France-Mauritius BIT”), and Article 9 of the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments dated 12 September 2007 (hereinafter the “Finland-Mauritius BIT”) ».

Related Party Investments

Entre-temps, la publication du rapport nTan Corporate Advisory Pte Ltd devra fournir les derniers arguments comptables des Ponzi-Like Schemes de BAI avec des détournements de fonds de Rs 17,3 milliards au préjudice des clients de ce conglomérat. Les principales conclusions des consultants de Singapour sont que « BA Insurance and Bramer Property Fund perpetuated a vicious circle of (1) fund-raising (2) questionable usage of the funds raised and (3) cover-up of ever-widening gap between promised repayment of principal amounts and returns to policyholders/investors and the (lack of) actual income generated by BA Insurance’s and Bramer Property Fund’s underlying investments and the recoverability of the Related Party Investments ».

Ces Related Party Investments, soit des investissements à fonds perdus dans d’autres entités du groupe et avec plus de Rs 1 milliard appropriées directement par Dawood Rawat et des membres de son clan, sont de Rs 17,3 milliards, dont :

– Des Cumulative Convertible Redeemable Preference Shares de Rs 3,6 milliards dans ACRE Services, Bramer Services Group et ILSAT ;

– des avances de Rs 3,1 milliards à BA Investments ;

– Rs 2,5 millions sous forme d’investissements dans la clinique Apollo-Bramwell ;

– Rs 250 millions dans des Bramer Bank Debentures ;

– Rs 1,4 milliard dans des Related Parties Investments à la Bramer Bank et à la Bramer Property Fund ;

– Rs 2,8 milliards dans des Investment Properties and Financial Investments ; et

– Rs 3,7 milliards sous forme de transferts de placements de clients de BAI à des Related Parties, avec pour conséquences que le Total Exposure de Bramer Bank envers le groupe BAI représentait 30 % des Total Assets de Bramer de Rs 18,6 milliards au 31 décembre 2014.

La conclusion du rapport de nTan Corporate Advisory Pte Ltd se lit comme suit : « The BAI Group was accumulating losses which left it with liabilities that exceeded assets by some Rs 1,2 billion as at 31 December 2010 and some Rs 12 billion as at 31 December 2013. Through its various schemes, the BAI Group was able to conceal its massive losses and obscure its true financial position. However, the accumulated deficit continued to grow such that in 2015, the BAI Group inevitably collapsed under the weight of its huge losses and the unsustainable liabilities. »