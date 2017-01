BAIE-DU-CAP - LUTTE ANTIDROGUE : Quelque 41 plants de gandia saisis chez un tailleur de pierre

La division métropolitaine de l’ADSU a procédé hier à l’arrestation d’un tailleur de pierre de 33 ans. Vers 11h30, les hommes de la brigade antidrogue ont débarqué chez lui, rue Bazen, Baie-du-Cap, et ont perquisitionné son domicile. Les enquêteurs y ont découvert 41 plants de cannabis, mesurant entre 40 cm et 1,50 m, un morceau de papier contenant du gandia mélangé à du tabac, un sac en plastique renfermant près de 250 g de cette drogue, ainsi que 276 graines de cannabis. Il a été placé en détention et a comparu en cour aujourd’hui sous la charge provisoire de “cultivating cannabis plants”.

La veille, à Bambous, une perquisition a aussi été effectuée par la division Ouest de la brigade antidrogue. Durant l’après-midi, une fouille avait été entreprise chez un quadragénaire, plus connu sous le nom de Zulu, dans le complexe NHDC. Un jardinier de 22 ans était également présent. L’opération a permis la saisie de deux colis renfermant une certaine quantité d’héroïne. Une somme de Rs 29 850, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, avait également été récupérée. Les deux suspects avaient été conduits jusqu’aux locaux de l’ADSU pour interrogatoire avant que le dénommé Zulu soit autorisé à rentrer chez lui. Le jardinier a pour sa part été placé en détention sous une charge provisoire de “possession of cannabis for the purpose of selling”.

Agression : Un élève de 11 ans aux soins intensifs

Une violente agression a eu lieu dans un collège d’État de l’Ouest lundi après-midi. Un élève en Form I, âgé de 11 ans et domicilié à Petite-Rivière, a en effet été sauvagement agressé par ses camarades de classe dans la cour de l’établissement scolaire. Le même jour, l'adolescent a été conduit à l’hôpital Jeetoo par son père, où il a été admis aux soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. Pour l’heure, la police n’a pas été en mesure de recueillir sa version des faits. Les éléments de la brigade pour la protection des mineurs poursuivent l’enquête.

L’ESPÉRANCE : Une octogénaire grièvement blessée par une porte métallique

Vers 22h30 hier, une femme de 83 ans, domiciliée sur la route principale de L’Espérance, a été conduite à l’hôpital du Nord après qu’une porte métallique ait basculé et soit tombée sur elle. Grièvement blessée, elle a été admise aux soins intensifs. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. Les circonstances de cet accident n’ont pas encore été déterminées.