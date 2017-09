BAIE-DU-TOMBEAU — MEURTRE DE JEAN-NOËL STEPHAN : Une caméra de surveillance filme le principal suspect et ses complices

Six jours après l’agression mortelle de Jean-Noël Stephan à Baie-du-Tombeau, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) nord sont en possession des images d’une caméra de surveillance qui montreraitclairement l’implication directe de Stephan Marie, le principal suspect, et deux acolytes, Veronica Perrine, la compagne de Stephen, et son ami Jimmy Perrine.

Selon une source, Stephen Marieavait pris la bicyclette de la victime, qui était appuyée contre un arbre, avec un bâton en main pour attendre la victime quelques mètres plus loin, avant de l’agresser. Ceci, suite à une première discussion qu’il avait eue avec Jean-Noël Stephan après quelques verres tout près d’un supermarché.

Stephano Marie, le frère de Stephen, a été également arrêté dans cette affaire.

Stephen Marie, le cerveau du meurtre, veut mettre ses amies hors de cause. “Mo ti sous l’influence l’alcool et mo tout seul fine batte. Lezot pena narien à faire ladan”, a-t-il confié. “Nous avons dressé une liste des témoins. Nous allons les convoquer la semaine prochaine”, réplique une source proche de ce dossier à la police.

Ce jour-là, Stephen Marie, considéré comme le principal suspect par les enquêteurs, avait demandé à Jean-Noël Stephan, qui était assis sous un arbre, les raisons pour lesquelles il harcelait sa compagne Veronica Perrine à chaque fois qu’il la crosait.

L’enquête est menée sous la supervision du surintendant de police Shyam Bandoodeb.

DÉCOUVERTE DU CORPS D’UNE OCTOGÉNAIRE À MARE D’AUSTRALIA: L’autopsie révèle qu’elle est morte d’une compression du cou

Le corps d’Andréa Bentajac, 80 ans, a été découvert par un voisin vendredi après-midi avec des blessures à la tête dans sa maison à la Shivala Road, Mare d’Australia, alors que son époux, Pierre Bentajac, 81 ans, d’origine française, était dans un état semi-conscient dans une autre pièce. Il avait aussi de blessures à la tête. Des bijoux et de l’argent ont été retrouvés éparpillés dans la maison. Alertées, la police de Brisée-Verdière, la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq et la Scene of Crime Offcers (SOCO) se sont rendues sur place pour prélever les empreintes. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital de Candos pour une autopsie qui a attribué le décès de l’octogénaire à une “compression of the neck.”

Quant à son époux, il a été admis à l’hôpital de Flacq. À hier après-midi, il était toujours inconscient. La police privilégie, dans un premier temps, la thèse du foul play, “car aucune trace d’effraction dans la maison n’a été relevée mais les enquêteurs ont toutefois observé qu’il y aurait une lutte dans le salon.”

“Nous ne négligeons aucune piste. Il est fort probable que la dame ait fait une chute fatale. Je préfère ne pas me prononcer pour le moment. On va interroger l’époux de la victime dès qu’il son état de santé s’améliorera”, a confié un enquêteur à Week-End, hier matin. “Et si des malfrats avaient fait irruption avec l’intention de voler, pourquoi n’ont-ils pas pris le bijoux et l’argent qui s’y trouvaient?”, s’interroge un proche d’Andréa.

Sollicité hier matin, ce proche a confirmé que le couple se disputait très souvent ces derniers temps et que jeudi soir, soit la veille du drame, des bruits ont été entendus. “On ne faisait pas attention. On se disait que vu leur âge, ils ont développé de petites manies que nous considérons comme inhérentes à la vieillesse et qu’ils vont revenir à de meilleurs sentiments le lendemain. Mais ce n’était malheureusement pas le cas. Nous étions choqués d’apprendre la mauvaise nouvelle”, a-t-il confié.

Andréa était venue s’installer à Mare d’Australia depuis longtemps après avoir épousé Pierre dans son pays d’origine. Il travaillait pour le compte d’un syndic en France dans un grand immeuble. Andréa travaillait comme enseignante dans une école maternelle à Mare d’Australia. “Elle était très connue dans la région. Boku zenfants ki fin ale lekol avec li pe occupe bann postes importants zordi. Elle était une femme très respectée, très généreuse et avait le cœur sur la main. Elle n’a jamais refusé lorsque nous la sollicitions pour une aide quelconque. Elle aimait recevoir ses proches chez elle avec toujours un sourire”, raconte un proche.

Les funérailles de la victime auront lieu aujourd’hui à 13h.