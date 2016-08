BAISSE DE LA POPULATION ESTUDIANTINE : Incertitude grandissante au sein de l’UTM

La crainte s’amplifie du côté du personnel enseignant et non enseignant de l’Université de Technologie de Maurice (UTM). Estimés à plus d’une centaine, ces derniers affirment vivre dans une crainte constante et dans une incertitude grandissante face aux nombreux problèmes auxquels fait face cet établissement tertiaire. La dernière en date demeure la baisse conséquence du recrutement des étudiants qui se monte à 451 contre un peu plus de 700 à pareille époque, sans compter l’impossibilité pour le personnel de rencontrer la directrice Sharmila Seetulsing-Goorah qui, disent-ils, ne vient à l’UTM que quelques heures, et ce, seulement deux fois la semaine.

« Nous avons l’impression que la directrice est en part-time. Allez savoir pour quelles raisons! Il est clair et net que l’UTM fait face à un manque de leadership, face à un laisser-aller total », lance un des enseignants. Pour ces derniers, le manque de moyens et l’absence de volonté contribuent à la baisse de recrutement des étudiants. « Les idées sont là, de nouveaux cours ont été introduits, mais faute de publicité et d’engagement, les étudiants potentiels ne sont pas séduits. ( ) Les portes ouvertes à Bagatelle et à l’UTM ont été des fiascos sans précédent. (...) On a l’impression de se heurter à un conseil d’administration qui est sourd et aveugle. Le pire, c’est que nous sommes face à une direction qui est en désaccord total avec le personnel. D’où le fait que rien ne fonctionne depuis un bon moment déjà », disent les enseignants.

Certes, depuis un an, une Strategic Direction a été mise en place, mais tout reste stag-nant, dit un enseignant, comme « la mise en œuvre de la School of Health Sciences au coût de Rs 2 millions en terme d’équipements plus tôt cette année ». Six à sept enseignants ont été recrutés alors qu’aucun étudiant n’a été enregistré, disent-ils.

De plus, apprend-on, le poste de Registrar est inoccupé depuis un moment déjà, il n’y a qu’un suppléant. « La gestion des ressources humaines est quasi inexistante. Il existe un réel problème de recrutement. Depuis quatre mois, les choses se font sur un month to month basis », renchérit les membres du personnel. Ces derniers trouvent dommage que bien que le ministère de l’Education soit au courant du problème, les cadres jouent à l’autruche laissant les choses s’accumuler, voire s’envenimer.

Dans un autre ordre d’idées, le personnel déplore que des équipements endommagés, tels que les chaises, sont empilés dans un coin de la cour et que certaine salles de classe sont transformées en salles d’archives, faute d’étudiants. S’agissant des Rs 11 millions accordées à l’institution dans le dernier budget pour les dépenses courantes, il s’agit, selon nos interlocuteurs, d’une sous-considération du ministère.

Nous avons vainement tenté de joindre la directrice de l’UTM.