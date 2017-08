BALACLAVA - SHOWKUTALLY SOODHUN : « Les Émirats comptent investir à Maurice »

Le “Crown Prince” des Émirats Arabes Unis (EAU) enverra une délégation d’investisseurs de son pays à Maurice la semaine prochaine pour prospecter les possibilités d’investissements chez nous. « Ils investissent déjà aux Seychelles ; je leur ai dit de venir voir les possibilités qui existent à Maurice également », a déclaré le VPM et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, à l’issue d’une cérémonie de remise de certificats à 28 étudiantes émiraties qui ont séjourné à Maurice durant les deux dernières semaines dans le cadre du Youth Volunteering, Engagement and Social Responsibility Programme.

Showkutally Soodhun a rappelé que depuis la semaine dernière, les Mauriciens sont exemptés de visa d’entrée aux Émirats Arabes Unis. « Maurice est le seul pays en Afrique à bénéficier de cette exemption ; même l’Inde, le Pakistan et la Chine n’ont pas cette facilité. C’est grâce au prince Mohamed Bin Salman d’Arabie saoudite, qui est intervenu auprès du Crown Prince des Émirats, que nous avons pu obtenir cette exemption », a-t-il indiqué, en ajoutant que cette décision devrait bénéficier à tous les Mauriciens. Le ministre ajoute qu’il aurait pu obtenir cette exemption seulement pour les Mauriciens qui se rendent en pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite. « Mais je l’ai fait pour tous les Mauriciens. Je suis très satisfait car nous sommes en train de consolider nos relations avec les Émirats Arabes Unis ».

Showkutally Soodhun a indiqué que pour la première fois dans l’histoire de Maurice, « nous allons accueillir la Saudi Airlines, qui opérera des vols directs entre notre pays et Jeddah à partir du 14 septembre prochain ». Une délégation arabe, accompagnée d’un prince, sera sur le premier vol du mois prochain. « Ce sera encore un grand avantage pour les Mauriciens qui sont environ 8 000 à se rendre en pèlerinage en Arabie saoudite chaque année ». Le ministre a aussi annoncé la venue de touristes arabes à Maurice. « Booking pou fer biento », a-t-il laissé entendre.

Toujours au chapitre du tourisme et de l’hôtellerie, le ministre a rappelé les investissements arabes à l’hôtel Le St-Géran. La famille royale des Émirats a acheté cet hôtel dans lequel elle compte investir 250 millions de dollars pour sa rénovation et 300 millions de dollars pour construire 60 nouvelles villas.

Showkutally Soodhun indique qu’un investisseur émirati a fait une demande pour une superficie de 90 arpents de terre pour un projet hôtelier, dont 50 arpents pour un parcours de golf. « Il y aura beaucoup d’emplois pour les Mauriciens ; ou kapav dir mwa pena travay, ena 36 000 etranze ki travay isi », dit-il.

Répondant à une question de la presse au sujet de la santé du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, Showkutally Soodhun a soutenu qu’il va très bien. « Il est en meilleure santé que moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent qu’il est malade, moi je suis plus malade que lui », dit-il.