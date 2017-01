BAL/CONCERT - 4 FÉVRIER À GRNW : Alain Ramanisum et l’aventure de Ravanna

La fiesta Ravanna revient pour une troisième édition, le 4 février au dojo de GRNW, avec Alain Ramanisum, Laura Beg et Ravanna Roots. Les têtes d’affiche ayant déjà fait leurs preuves, Scope s’intéresse aux Ravanna Roots, une bande de musiciens toujours présents à leurs côtés lors de leurs prestations en live. Ce groupe formé par Alain Ramanisum en 2001 a su se faire un nom. Retour sur son parcours.

Alain Ramanisum et les Ravanna Roots se décrivent “kouma simiz kalson”. Cette bande de musiciens accompagne le chanteur lors des concerts à Maurice et des tournées à l’étranger. Au bout de plus de quinze ans d’existence, une synergie s’est installée, offrant au public et aux fans de bons moments musicaux. L’un sans l’autre “n’aurait pas pu aussi bien fonctionner”. Ils ont construit leur force et leur réputation en apportant “une autre couleur au séga. Un esprit jeune, une sonorité moderne et surtout des musiciens qui jouent avec des styles différents et qui sont surtout capables d’apporter une touche de créativité au séga”, confie Alain Ramanisum. C’était précisément le but recherché par ce dernier lorsqu’il a fait appel à eux.

Met latet ansam.

Ravanna Roots est actuellement composé du batteur Xavier Figaro, 29 ans; des guitaristes Jean Lou Arlanda, 30 ans, et Kevin Leveille, 24 ans; du percussionniste Andy Rungen, 31 ans; du ravannier Vincent Tailly, 25 ans; du pianiste Nilay Jothun, 27 ans; du bassiste Burty James. C’est en 2001, lors de la sortie de Sega Sega, le premier album solo d’Alain Ramanisum, que cette formation a vu le jour. L’idée de monter son propre groupe survient alors que le chanteur se produit tous les soirs dans un pub à Pereybère. À l’époque, il avait réuni plusieurs musiciens exerçant dans d’autres formations. Mais comme chacun avait d’autres engagements, il devenait compliqué de maintenir le groupe en place. L’enfant de Cassis décide de se tourner vers des jeunes. “Seki finn etonn dimounn.”

Grâce à son expérience de musicien et d’arrangeur musical aux côtés de Cassiya et des Windblows, Alain Ramanisum décide de faire confiance à son instinct. “Je ne choisis jamais mes musiciens d’après leur parcours ou leurs noms. La particularité de Ravanna Roots est d’être un groupe de nouveaux talents qui sont devenus très connus au fil des années. C’est un condensé de potentiels ki finn met latet ansam pou fer kiksoz diferan.” Il cite Xavier Figaro, dont le potentiel a contribué à “ce son particulier et ce rythme assez différent du séga traditionnel”, ou d’Andy Rungen. “J’ai entendu un son que je n’avais jamais entendu avant. Mo ti kone ki Andy pou kapav amenn enn kouler serye a Ravanna.” Ravanna Roots, c’est l’histoire d’un groupe de parfaits inconnus qu’Alain Ramanisum a croisés au hasard.

Un autre parfum au séga.

La formation fait dorénavant partie intégrante du paysage musical local. “Nous avons travaillé dur pour nous faire un nom et nous avons toujours gardé en tête d’être une référence lorsqu’on parle de séga ou de Maurice.” Le groupe propose un style de séga sentimental rythmé, aux sonorités souvent proches du moutia ou du soukous. Autant dire que quand ils sont aux commandes, nisa la monte, et le public ne résiste jamais à l’appel de danser. Selon Alain Ramanisum, “l’écoute musicale de ces jeunes musiciens est différente des anciens. Elle est très actuelle et curieuse de ce qui se fait à travers le monde. Ils n’ont pas peur d’exprimer leurs feelings, et nos fans peuvent facilement s’identifier à notre style de musique. On est toujours dans la tendance et on apporte un autre parfum au séga”.

Les musiciens de Ravanna Roots sont partis de zéro. Ils ignoraient pour la plupart ce que signifiait exercer une carrière de musicien professionnel. “Mo ti ena katorz-an kan Alain finn vinn ver mwa”, se souvient Kevin Leveille. Guitare à la main, “mo ti grat grate anba kolonn”. Celui dont il admire le parcours l’a encouragé. “Li ti dir mwa met serye, enn zour mo pou pran twa dan mo group.” Un échange qu’il croyait sans lendemain, jusqu’au jour où Alain Ramanisum “inn revinn get mwa kan li ti pe prepar so premie konser dan J&J. Li demann mwa si monn pare pou zwe ar li.” Deux semaines après cette première tentative au sein des Ravanna Roots, le jeune homme s’est retrouvé sur la scène du Zénith.

Belle complicité.

Une belle complicité s’est installée entre Alain Ramanisum et Ravanna Roots. Même lorsqu’ils ne sont pas sur scène ou en répétition, la bande passe son temps à “tourne vire ansam”. Un peu normal lorsqu’on côtoie un “coq de nuit”, surnom donné à Alain Ramanisum, qui ne s’est jamais caché d’avoir une âme de fêtard. Selon le leader de Ravanna Roots, “dan lamizik, tan ki to pas letan ansam, li pli bon parski to form enn lansam. Ces moments sont souvent la source d’inspiration de futurs tubes”. Ceux qu’il considère comme ses frères sont unanimes à dire que “se koumsa ki nou finn kapav ena sa lespri partaz la”. Nilay Jothun, un des derniers à avoir rejoint la bande, en 2016, apprécie particulièrement “cet esprit de famille. Cela se ressent et se voit quand on joue”. De son côté, Vincent Tailly souligne que “la communication passe facilement car on se connaît parfaitement. On se comprend sans avoir besoin de se parler”. L’amitié au sein des Ravanna Roots a renforcé le groupe.

Pour mieux faire profiter le public de cette belle aventure, Alain Ramanisum a imaginé un nouveau concept en organisant La Fiesta Ravanna. “Se enn gran bal konser pou gard nou prezan ek permet nou fer nou lamizik kan nou pa an tourne ek ki nou pa pe fer konser.” Après une première édition au Domaine du Moulin à Petit Raffray, en novembre 2016, et un dîner dansant au début de l’année, ce troisième rendez-vous s’annonce grandiose. Les portes du Dojo Club à GRNW seront ouvertes à partir de 20h. Les billets sont en vente à Rs 350 chez Boutique Mounawah à Cassis ou par réservation aux numéros suivants : 57-16-61-44, 58-52-10-00 et 59-35-43-89.

La parole aux Ravanna Roots

Vincent Tailly : “Bagaz mizikal Ravanna Roots li mari for. Pena personn dan Moris ki kapav fer seki nou fer.”

Andy Rungen : “Je suis extrêmement fier de mon parcours. Avec les Ravanna Roots, j’ai contribué à faire connaître le séga. Me mo ti pou kontan ki sega plis evolie ankor. Je crois qu’on est capable de faire encore mieux.”

Kevin Leveille : “La force de notre groupe, c’est d’être libre de nous exprimer et d’être bien encadré.”

Nilay Jothun : “Ma première année avec les Ravanna Roots a été une expérience très enrichissante. J’ai eu l’occasion de collaborer avec plusieurs artistes, mais avec eux, c’est vraiment autre chose. Je n’oublierai jamais ce moment où Alain m’a demandé de trouver un harmonium pour son dernier tube, Aao Nacho.”

Xavier Figaro : “Nous ne sommes pas plus chanceux que d’autres. On bosse dur pour que le public s’amuse. Boukou dimounn panse ki nou finn gagn tou lor plato.”