BAMBOUS - COLLÉGIEN DE 11 ANS ADMIS À L’ICU : Des enquêtes initiées sur les versions divergentes du collège et des proches

La Child Development Unit (CDU) et la Brigade pour la Protection des Mineurs enquêtent actuellement sur le cas d’un collégien de 11 ans, qui a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo après ses heures de classe. Ses proches soutiennent que le collégien aurait été agressé par deux élèves plus âgés que lui. Toutefois, l’établissement scolaire avance qu’il n’y a eu aucune agression.

La semaine dernière, Loïc Bardeau, un garçonnet de 11 ans domicilié à Petite-Rivière, a été admis en Prevoc Year 1 dans un collège d’État de sa localité. Si sa première semaine dans cet établissement scolaire s’est bien passée, la seconde, en revanche, a pris une tournure dramatique. Durant les heures de classe lundi, Loïc Bardeau ne s’est pas senti bien et n’en a pas informé ses professeurs. Sa mère, Shirley Édouard, relate qu’il avait ensuite pris l’autobus pour rentrer chez lui, mais n’avait pas été en mesure d’arriver jusqu’à son domicile. « Ler li finn sorti dan bis, linn malad lor sime mem e li finn res lamem. Ma cousine passait par là et l’a trouvé. Elle l’a ensuite ramené à la maison ». De là, Loïc Bardeau a été conduit à l’hôpital Jeetoo par son beau-père. C’est également ce dernier qui en a informé sa mère et celle-ci, qui se trouvait sur son lieu de travail, les a rejoints.

D’après ses proches, plus tôt le même jour, durant la récréation, Loïc Bardeau aurait été malmené par deux élèves plus âgés que lui. S’adressant au Mauricien, Shirley Édouard soutient que « zot inn pil li e zot inn tom lor li », après quoi il aurait reçu un violent coup à la tête. Loïc Bardeau souffre d’asthme depuis son plus jeune âge et son état de santé, soutiennent ses proches, se serait détérioré à cause des coups qu’il a reçus. Sa mère indique que lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, les médecins ont même cru que son problème de santé remontait à longtemps et que ses proches ne s’en étaient pas occupés. « Akoz sa ki finn fer enn swivi pou ki zot kone ki li pa ti malad lundi, li ti bien. Se zanfan ki finn bat li e sa finn agrav so ka », estime sa mère.

D’abord admis en salle, Loïc Bardeau a ensuite été transféré à l’unité des soins intensifs car son état de santé inspirait de vives inquiétudes. Après avoir obtenu les soins nécessaires, il a à nouveau été conduit en salle. « So leta inn inpe stabilise me li pa ankor bien konpletman », a relaté sa mère, rencontrée hier après-midi à l’hôpital Jeetoo. Loïc Bardeau restera sous observation pour quelques jours de plus.

« Il n’y a pas eu d’agression »

Du côté de l’établissement scolaire, le recteur soutient qu’une enquête aurait révélé qu’il n’y a pas eu d’agression. « S’il (ndlr : Loïc Bardeau) s’était réellement senti mal, je pense qu’il en aurait informé ses professeurs. Comme sa mère l’a indiqué, il a même pris l’autobus pour rentrer chez lui. Vu qu’il souffre d’asthme, il s’est sûrement senti mal avec la chaleur », soutient le recteur de l’établissement. « Nous avons demandé à ses camarades de classe ce qui s’était passé et ils nous ont affirmé qu’il n’y avait eu aucune agression. Nous avons déjà soumis notre rapport au ministère de l’Éducation. Je trouve dommage l’ampleur que tout cela prend. »

Les proches de Loïc Bardeau ont de leur côté consigné une déposition au poste de police de Bambous. L’enquête est menée par la Child Development Unit (CDU) et la Brigade pour la Protection des Mineurs. Du côté du ministère de l’Éducation, on indique qu’un contact a déjà établi avec les cadres de l’établissement scolaire concerné et les enquêteurs. L’affaire est suivie de près.

Contactée à nouveau ce matin, la mère de Loïc Bardeau explique qu’il était prévu que les enquêteurs interrogent son fils en sa présence à la mi-journée, aujourd’hui, s’ils obtiennent l’autorisation des médecins. Shirley Édouard ajoute que dès que son fils se remettra, « je compte le transférer dans une autre école. »