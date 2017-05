BAMBOUS - CONCERT CE SOIR : Gentleman promet de « good vibes »

Le temps inclément du week-end dernier a contraint Live N Direk à reporter le festival Reggae Donn Sa pour ce soir. Du coup, Gentleman a passé une semaine de plus sous le soleil de Maurice… Ce qui ne lui a pas du tout déplu, confirme l’organisateur. Bruno Raya explique que « cette semaine écoulée a été des plus riches pour l’artiste ! Et cela a aidé à lui injecter une belle dose supplémentaire d’adrénaline pour livrer un show tout en puissance ce soir ».

Rendez-vous est pris avec l’artiste d’origine allemande, Tillman Otto, plus connu sous le nom de Gentleman, ce soir au stade Germain Commarmond de Bambous. « De tous les artistes que nous avons présentés dans le cadre du festival Reggae Donn Sa, Gentleman est celui qui se distingue par son humilité, sa générosité et sa simplicité. Il n’a pas hésité une seule seconde la semaine dernière quand, à cause du mauvais temps, nous avons été contraints de reporter le concert. Il a passé quelques coups de fils et a annulé ses rendez-vous professionnels, comme ça, sans y réfléchir ou peser le pour et le contre. Nous avons été très agréablement surpris par l’artiste », dit Bruno Raya.

Durant cette semaine écoulée, Gentleman n’a pas pour autant chômé. « Chaque festival Reggae Donn Sa a son versant social. Nous avons eu une sortie avec les étudiants de l’école de chant Sing Again de Linzy, et des rencontres avec des organisations qui œuvrent dans le social dans la région de l’ouest », poursuit Bruno Raya. Outre cela, l’artiste s’est livré à un jam avec « les musiciens d’Otentikk Groove, Ras Natty Baby, les choristes du Club Med d’Albion et moi-même. Ça a été un moment très fort de partage et de plaisirs ».

Dans la semaine, l’artiste a aussi été « faire un tour à l’Île aux Cerfs. Il a été très avide de connaissances des cultures vivant dans notre île. On lui a fait goûter à un peu tous les plats locaux, du dholl puri, un salmi de poulet et même du briani ! Il a été extrêmement émerveillé et heureux… »

Mais « le plus gros morceau reste ce soir », rappelle Bruno Raya. « Gentleman a envie de partager sa joie et son amour avec tous les Mauriciens et il leur donne rendez-vous pour une nuit ponctuée de belles choses ».

Les billets sont toujours en vente à Rs 500. À la porte du stade, ce soir, le prix pratiqué sera de Rs 700. Les points de vente, durant la journée, sont Danny Music Shop et Harbour Music (Port-Louis), Pierpol (Chamarel), DJ Beat, Deejay Music Shop (Rose-Hill), Master Sound (Bambous), Metro Music (Super U de Grand-Baie et de Belle-Rose), Katty Depaul Hairstylist (Roche-Bois) et Supermarché Lo Yeung (Mahébourg). À noter que des billets VIP sont également en vente à Rs 1 200 chez Otayo.