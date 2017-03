BAMBOUS : Des habitants se plaignent de l'état insalubre d'un terrain de Médine

Un terrain de Médine, situé à Bambous, est utilisé comme poulailler et garage par des habitants de la région. Mais ce qui gêne le voisinage, c'est l'état insalubre qui prévaut et l'odeur pestilentielle qui s'en dégage.

Rue Elipee, à Bambous, un terrain appartenant à Médine a été transformé en poulailler et en garage par les résidents avoisinants. Ces derniers ne semblent toutefois pas se soucier de l'insalubrité qu'ils engendrent. En effet, de mauvaises odeurs se dégagent de l'élevage et irritent depuis plusieurs années les habitants de la région. « Nous demandons aux autorités de revenir vers nous avec des réponses concrètes », lance un habitant en colère. « Ce problème dure depuis de nombreuses années et il est primordial pour nous que des changements soient apportés. Nous avons contacté Médine à plusieurs reprises. Des officiers sont même venus sur place mais, par la suite, il n'y a eu aucune sanction prise contre les personnes qui utilisent ce terrain. »

Les habitants disent avoir contacté plusieurs institutions et ministères, en vain. « Les odeurs et les dangers engendrés par le manque d'hygiène ne font que s'aggraver », soutient cet habitant. Une rivière longe également le terrain et est infestée de bêtes et de saletés. La puanteur qui s'y dégage est si forte que certains habitants évitent de s'aventurer dans cette rue.

« Je ne comprends pas comment les gens s'octroient le droit d'utiliser ce terrain sans autorisation et s'y sont installés. » Un poulailler et un garage où sont réparés divers appareils se mêlent à un espace de déchets, où les gens jettent des choses dont ils ne se servent plus. « Cette situation n'est vraiment acceptable, surtout que le poulailler ne semble respecter les normes d'hygiène requises », poursuit l'habitant en pointant du doigt le terrain pollué.

Médine, pour sa part, a informé Le Mauricien que la personne qui s'occupe de ce dossier « ne travaille plus dans cette compagnie ». Du côté des ministères de l'Environnement et de la Santé, on laisse entendre « ne pas être au courant de ce cas », bien que les habitants de la rue Elipee affirment leur avoir adressé plusieurs lettres.