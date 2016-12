BAMBOUS—ÉCOLE DE SCULPTURES: Des jeunes Mauriciens à la biennale d'art de Langkawi

De jeunes artistes de l'école de sculptures de Bambous ont eu l'occasion de participer à la biennale d'art de Langkawi, en Malaisie, en novembre dernier. Une expérience fort enrichissante qui les encourage à aller encore plus loin.

Travailler le marbre ou le bois n'a plus de secret pour les élèves de l'école de sculptures de Bambous. À l'occasion de la biennale de Langkawi, les participants ont proposé deux pièces : une en marbre et une en bois, réalisées sur place. « Pour le marbre, nous avons sculpté un personnage assis devant un aquarium et qui explore le fond marin. On s'est inspiré d'un aquarium géant que nous avons visité et nous avons voulu immortaliser cette expérience », fait ressortir Ourmila Baliram. Cette jeune fille, élève de HSC à la SSS Swami Sivananda, s'est jointe à l'école de sculpture de Bambous il y a quatre ans dans le cadre du programme Duke of Edinborough's Award. « J'aimais l'art, mais je ne connaissais pas la sculpture. C'est tout un univers en lui-même », soutient notre interlocutrice qui, depuis, a également eu une expérience internationale pour être allée en France dans le cadre d'un programme d'échange. Elle garde de Langkawi un très bon souvenir : « La Malaisie est un pays où existent plusieurs cultures, comme à Maurice. Les gens sont très accueillants. En arrivant sur place, nous avons eu une réunion et, le lendemain, on a commencé le travail. Nous avons choisi le bois, qui fait 2 mètres de haut pour 90 cm de large. Le thème était l'exploration. Nous avons voulu refléter la culture locale, d'où le choix de sculpter une tête de buffle, que nous avons vu sur place, et l'aigle, qui est leur oiseau national. Nous avons tous travaillé sur la même pièce. »

Pour Nicolas Mariette, 16 ans, c'était la première fois qu'il prenait l'avion. « J'avais le trac mais, par la suite, avec l'accueil que nous avons reçu en Malaisie, j'ai bien apprécié ce voyage. Les rencontres étaient aussi très enrichissantes, que ce soit en ce qui concerne les échanges artistiques, les relations humaines ou dans d'autres domaines, comme les technologies. » Pour Nicolas, l'expérience malaisienne lui a permis de mettre en œuvre ce qu'il a appris pendant toutes ces années à Bambous. « Nou kapav debrouye. »

Le responsable de l'école, le sculpteur Lewis Dick, considère ses élèves comme « des soldats qui doivent être parés à toute éventualité ». Il développe : « Un artiste doit vivre comme un soldat, être prêt à l'action à tout moment. Il ne faut pas qu'il se sente abruti lorsqu'il se retrouve quelque part pour une démonstration. À Bambous, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. » Lewis Dick note que ses élèves travaillent sur différents supports, comme le bois, la pierre ou le marbre, dont de grosses pièces. « On leur apprend que l'art se trouve dans la profondeur du bois par exemple, et qu'il faut aller le chercher. »

Pour lui, il est important que les jeunes aient de pareilles opportunités car souvent, à Maurice, ils n'ont pas l'occasion de côtoyer des artistes. « Cela leur permet aussi de s'ouvrir aux autres, cela les forme. (...) Ce que nous faisons à Bambous, c'est de “l'art therapy”, c'est-à-dire qu'à travers la sculpture, les jeunes travaillent mieux à l'école, car ils ont besoin de comprendre l'anatomie, le calcul, etc. Avec les échanges que nous avons, c'est aussi enrichissant pour eux. » L'élève Rakshanabye Bappoo était également du voyage. De même que l'artiste Saïd Hossanee, qui a agi comme facilitateur pour la participation des jeunes de l'école de sculpture de Bambous avec le comité organisateur de la biennale de Langkawi.

PEINTURE CHINOISE ET CALLIGRAPHIE—« HARMONIOUS WORLD »: Du Benji expose au CCC

2017 démarrera en beauté avec une exposition de peinture et de calligraphie chinoises intitulée « Harmonious World », de l'artiste chinois Du Benji, au Centre culturel chinois (CCC), Bell-Village. Le vernissage est prévu le vendredi 6 janvier. Cette activité, une initiative conjointe du CCC et du China Beijing Kenxingtianxia Cultural Communication Centre, soutenue par le ministère mauricien des Arts et de la Culture, s'inscrit dans le cadre de la célébration des 45 ans des relations diplomatiques entre Maurice et la Chine et du Nouvel an chinois.

Né en 1947, Du Benji est un artiste qui se forme aux classiques chinois dès son plus jeune âge. Il s'initie à la peinture chinoise et occidentale. Les paysages de rivières et de montagnes qu'il rencontre lors de ses nombreux voyages deviennent une source d'inspiration. Du Benji est un artiste reconnu dans différents domaines, que ce soit en poésie, en calligraphie, en peinture ou encore en gravure. « En 2008, à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, il présente au monde entier la beauté de la calligraphie chinoise traditionnelle en calligraphiant le thème “Un monde, un rêve”, ainsi que les écriteaux de présentation des 204 délégations dont il reçoit les éloges. Certaines de ses œuvres sont offertes en tant que cadeaux protocolaires ou collectionnées par les musées d'art dans plusieurs pays du monde. » Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, son épouse, Lady Sarojini Jugnauth, et l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, seront présents à ce vernissage.