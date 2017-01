BAMBOUS : Percutée par une moto, une septuagénaire admise

Vers 9 h 45, hier, sur la route principale de Bambous, une moto en provenance de Médine a percuté une femme de 75 ans sur le passage pour piétons situé près d’un temple. La septuagénaire et le motocycliste ont tous deux été blessés et conduits au Bambous Health Centre afin d’obtenir les premiers soins. La septuagénaire a ensuite été transférée à l’hôpital Jeetoo, où elle est actuellement admise. Son état de santé est jugé préoccupant. Le pilote de la moto, un habitant de Beaux-Songes de 23 ans, a été testé négatif à l’alcootest.

PORT-LOUIS : Un salesman arrêté avec 52 pouliahs de gandia

Les limiers de la brigade antidrogue ont interpellé un salesman de 28 ans, hier après-midi, le long de la route principale de Port-Louis. Soumis à une fouille, ce dernier a été trouvé en possession de 52 pouliahs de gandia. Son domicile, à Ste-Croix, a ensuite été perquisitionné mais rien de compromettant n’y a été découvert. Il a été arrêté et a comparu en Cour aujourd’hui sous la charge de « possession of cannabis for the purpose of distribution. »