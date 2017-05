BAMBOUSERAIE DE WOOTON : Une visite instructive

La Flower show and Art exhibition organisée sur le parc de la State house à Réduit, prend fin aujourd’hui. Au programme de cette dernière journée culturelle et artistique ouverte au public : atelier de peinture et démos en plein air par l’Internationale Watercolors Society (IWS) ainsi qu’une expo-vente des travaux. Durant cette activity week qui a été lancée le vendredi 19, des artistes tels que Paolo Alleaume, Frederique Cerafinn, Faizal Dilloo, y exposent aussi leurs œuvres. Cet événement accueille aussi une expo-vente de différentes variétés de plantes ornementales comme la sapin conifère nain et les plantes nommées succulentes (mais pas comestibles) aussi appelées plantes grasses. Le clou peut-être de cette exhibition se trouve à l’intérieur d’un des chapiteaux installés dans le jardin : en effet, une fontaine décorative en bambou avec plantes flottantes, un banc en bambou, et une harmonieuse disposition des gerbera et anthurium dans des tiges de bambou attirent le regard... Présentés par la Food and Agricultural Research and Extension Institution (FAREI), cette galerie sous chapiteaux remet en honneur cette plante qui, il fut un temps, était très utiles aux Mauriciens pour clôturer leurs maisons, avant l’invasion du béton.

A la FAREI, qui s’est enrichie d’une belle collection de bambous de différentes sortes, il s’agit surtout d’informer sur les divers usages de cette graminée au profit de l’environnement. L’un de leurs objectifs est de promouvoir son utilisation. D’ailleurs, une bambouseraie a été créée en 2011 à Wooton sur une superficie d’un arpent afin d’assurer la recherche et le développement de la cinquantaine de variétés qui y couvrent encore le sol de l’île, et de promouvoir sa culture. Pour découvrir les différentes variétés du bambou, une visite s’est imposée à la bambouseraie de Wooton.

Si nous connaissons tous le bambou comme “mur naturel” utilisé comme clôture, il existe aussi d’autres variétés qui sont devenues des incontournables dans l’art paysager. D’autres tiges du bambou peuvent servir à créer un espace zen, une atmosphère relaxante, tandis que leurs pousses sont comestibles. Il en existe une cinquantaine d’espèces chez nous et qu’elles propres à la fabrication de meubles, de parquets, d’instruments de musique, de récipients et pour la confection d’objets artisanaux. Et bambouseraie vend aussi du bambou comestible à ceux qui goute la saveur et savent appréter la spéciale de cette graminée. L’espèce appartenant au type Phyllostachys, par exemple, est un des bambous les plus spectaculaires avec sa brillante couleur jaune orangé. Ses pousses sont excellentes pour la salade. Les espèces appartenant à la famille de Phyllostachys poussent sur les montagnes, près des rivières.

À Maurice, notamment à la station de recherches de FAREI, une cinquantaine de variétés y ont été collectées à travers l’île dans le cadre de leur projet “Research and Development” du bambou. Le projet a démarré en 2011. Avant cela, aucune recherche et aucun développement sur le bambou n’ont été menés dans le contexte local, nous dit-on. Accompagné de Hiranee Gowreesunkur, Research scientist à FAREI, nous allons faire un tour d’horizon des variétés cultivées à Wooton, des variétés exotiques déjà adaptées à notre climat. La visite guidée est instructive.

Idées préconçues

D’abord, nous apprenons qu’il existe trois grandes familles de bambou : le genre Bambusa (utilisé pour le biofuel et le landscaping), le Dendrocalamus (énorme bambou utilisé pour le mobilier) et le Phyllostachys. La pousse de certaines variétés est extrêmement rapide. L’un des plus communs et les plus répandus est le Bambusa vulgaris.

À Maurice, les défis du développement commercial de cette variété de bambou sont nombreux. Selon Hiranee Gowreesunkur, « nous avons souvent des idées préconçues sur le Bambusa, par exemple qu’il est très envahissant. Or, il existe des moyens de le maintenir en place afin d’éviter l’invasion. C’est, en quelque sorte, une plante qui “marche” et même très vite. L’un des moyens est d’y mettre une barrière en béton autour de la plante pour limiter sa propagation ». Il y a aussi des variétés qui poussent en touffes serrées, moins envahissantes.

À la bambouseraie, chaque variété se reconnaît par sa taille, sa forme, sa couleur, ses feuilles, ses nœuds. Le bambou comprend un rhizome (tige souterraine), une tige ou chaume (partie aérienne) qui comprend des nœuds et entrenœuds (partie du chaume ou de la branche entre deux nœuds), ceci afin de stabiliser la tige ou chaume, des branches ou rameaux qui poussent sur la tige (chaume) une fois sa croissance terminée et des feuilles portées par les branches. Certains bambous sont rayés même si la majorité a une apparence d’un vert vif. D’autres ont de fines feuilles panachées de vert et de crème ou de vert et de jaune. La tige ou chaume du bambou lui donne toute sa caractéristique exotique. Les chaumes peuvent atteindre quelques dizaines de cm comme plusieurs mètres de hauteur. Ils sont épais ou minces, au port droit ou penché, mais toujours avec beaucoup de souplesse. Les principales variétés ont des chaumes verts, mais il en existe des jaunes, bicolores, striés.. Le chaume se compose de nœuds et d’entrenœuds, qui stabilisent le chaume.

Le bambou est employé dans beaucoup de pays pour fabriquer du mobilier au design exotique. Il peut être utilisé dans la fabrication de parquets. Dans certains pays, il est utilisé pour construire des maisons entières. Certaines espèces sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle, en phytothérapie : le bambou est un excellent reminéralisant, car, plus encore que la prêle, c’est un véritable réservoir de silice – ses cendres en contiennent jusqu’à 90 %. En Asie, le bambou fait partie intégrante de la vie quotidienne. Les bambouseraies sont omniprésentes dans le paysage naturel des pays asiatiques. L’utilisation du bambou va de la plantation des plantes dans les jardins, forêts, etc., à la fabrication d’ustensiles et d’objets toutes sortes ainsi que pour l’alimentaire.

Mais il existe des potentialités encore non exploitées du bambou. Hiranee Gowreesunkur nous explique que le bambou peut fortement contribuer à la réduction des émissions de carbone. «Il permet de lutter efficacement contre les gaz à effet de serre grâce à une absorption non négligeable de ces gaz», dit-elle. L’absorption du gaz à effet de serre par le bambou serait 5 fois plus importante qu’un volume équivalent d’arbres, en plus de produire 35% d’oxygène supplémentaire ! Un atout du terroir pour le développement durable.