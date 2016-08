BANDE DESSINÉE : Des planches originales des aventures de San Mao exposées

Le Centre culturel chinois (CCC) de Bell-Village accueille une exposition de 80 planches originales puisées de l’œuvre du dessinateur chinois Zhang Leping, créateur du personnage San Mao, lequel a été diffusé en 1935 à la même époque où l’Europe faisait la connaissance de Tintin, de Hergé. L’exposition, intitulée “San Mao qui ne vieillit pas”, et dont le vernissage a eu lieu jeudi en présence de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, restera ouverte jusqu’au 8 septembre.

Lors de leurs interventions, la présidente de la République de même que l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, n’ont pas manqué de mettre l’accent sur la place que s’est faite le petit personnage chinois, décrit comme ayant « un drôle de visage juvénile avec trois mèches de cheveux symboliques », sur la carte mondiale de la bande dessinée. Les passionnés de bédé, qui se sont récemment rendus au musée de la bande dessinée en Belgique, ont pu contempler, depuis novembre 2015, une statue de San Mao offerte par le gouvernement chinois. Toujours en 2015, la version française de la première bande dessinée de l’œuvre de Zhang Leping, San Mao, le petit vagabond, reçoit le Prix du patrimoine du 42e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Le personnage le plus célèbre de la bédé chinoise, San Mao, et celui de la bédé belge, Tintin, ont été créés à la même époque. San Mao, un orphelin âgé de dix ans, vit d’expédients. De ce milieu difficile, ce petit bonhomme connaîtra plus de 200 aventures et un vaste succès populaire. Le dessinateur commence sa carrière en publiant dans les pages du Cartoon Morning News. Les histoires gagnent graduellement les côtes européennes et américaines. Une première adaptation cinématographique a lieu en 1949. Durant la même année, une exposition est consacrée au personnage. Selon Li Li, l’ambassadeur de Chine à Maurice, le petit personnage, qualifié de « gentil, brave et aimant la vie », a bercé l’enfance de plusieurs générations de petits Chinois, dont la sienne.

Avec la révolution culturelle, en 1966, et l’arrestation de Zhang Leping, les aventures de San Mao s’arrêteront brutalement et une bonne partie des originaux seront détruits. Le personnage refera par la suite surface en 1976 et poursuivra ses aventures jusqu’en 1986, toujours sous le crayon de Zhang Leping. Ainsi, le petit personnage aura le mérite de marquer, à sa manière, les temps forts de l’histoire de la Chine et l’évolution de la société chinoise.

À travers cette exposition, l’occasion est donnée aux Mauriciens de découvrir ce petit personnage devenu un classique du 9e Art. Les cases narratives, concentrées d’images simples et quasiment sans mots, permettent une fluidité de lecture à n’importe quel visiteur de l’exposition, qui se décline en huit parties : La naissance de San Mao; San Mao s’enrôle dans l’armée; la vie vulgaire de San Mao; San Mao Vagabonde; San Mao dans sa nouvelle vie; San Mao dans la nouvelle époque; L’esprit éternel de San Mao; et Vive San Mao.

Au Mauricien, le directeur du CCC, Song Yanqun, indique que la bibliothèque du centre recevra des exemplaires des aventures de San Mao dans les mois à venir. L’exposition reste ouverte jusqu’au 8 septembre. Entrée libre.

Les Mauriciens découvrent San Mao

Dans le cadre de la tenue de l’exposition “San Mao qui ne vieillit pas”, une quarantaine de jeunes des collèges James Burty David, de Bell-Village et de la SSS (Filles) de Beau-Bassin, accompagnés de leurs professeurs d’art, étaient conviés à un atelier de dessin le jeudi 25 août au CCC, Bell-Village. L’occasion pour eux de découvrir San Mao qui rencontre le dodo. Une découverte qui s’est faite sous le crayon du bédéiste mauricien Laval Ng, qui a imagé la rencontre entre le dodo et San Mao. Les images préalablement imprimées ont été proposées aux jeunes, qui y ont apposé des couleurs en fonction de leurs ressentis. Le vernissage de l’exposition a aussi été l’occasion pour la présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, et l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, de dévoiler un tableau présentant la rencontre entre le personnage de San Mao et cet oiseau emblématique de Maurice, le dodo.

AVENTURE DU SUCRE | L’Aventure du Goni

Charly Lesquelin rejoint l'expo

Depuis jeudi, l'artiste réunionnais Charly Lesquelin est venu rejoindre l'exposition en cours à L'Aventure du Sucre, “L'Aventure du Goni”, qui a été inaugurée le 31 mars. Né à la Réunion en 1969, Charly Lesquelin peint son île depuis 1992. Entre figuration et abstraction, ses œuvres sont inspirées de ses souvenirs d'enfance, colorés par l'atmosphère des cases créoles, mais également de modernité du pays, souligne L'Aventure du sucre dans un communiqué envoyé à la presse. « Ses paysages, scènes de vie ou portraits aux couleurs chatoyantes nous révèlent une part de l'âme humaine. »

L’artiste travaille sur des supports multiples : toile, tôle, bois et fibre de goni. Il utilise le goni comme une toile, recherchant l’effet de l’usure du temps, la vérité du pliage, des marques, des traces, telles des cicatrices. « Les gonis qui ont été utilisés pour réaliser les œuvres de l’exposition “L’Aventure du Goni”, datent de 1907 et proviennent de la Maison Orré, à Saint-Pierre, à La Réunion, une magnifique demeure coloniale classée monument historique », souligne L'Aventure du Sucre, qui note en outre un grand succès de l'exposition depuis son vernissage.

« L'exposition propose aux visiteurs une immersion dans l’univers du “goni”, sac en fibres naturelles d’aloès, qui fait partie de l’histoire de Maurice. Ce sac servait en particulier à emballer les cristaux de sucre mais aussi à bien d’autres choses, comme la fabrication de savates ! À travers le regard d’artistes, le goni conserve sa raison d’être. Qu’ils soient peintres, sculpteurs ou artisans, ils utilisent des matériaux ou des supports dans lesquels la fibre a son importance. Ses qualités particulières comme l’élasticité, la résistance, l’épaisseur, la régularité en font un matériau avec du sens et qui inspire une réflexion artistique », souligne le communiqué de presse.

Changement de logo

L’Aventure du Sucre annonce le changement de son logo, qui rejoint la charte graphique du groupe Terra, en soulignant « sa forte connexion à la terre, aux racines et à l’Histoire de Maurice ».

« Ce logo, avec des lettres tronquées à leur base, symbolise à la fois la solidité et l’élévation, comme les racines d’un arbre sortant du sol pour un développement continu. Il prolonge ainsi l’évolution dynamique du site tout en retenant sa couleur d’origine : le “Bleu de Beau-Plan” », fait ressortir L'Aventure du Sucre. Le musée explique que le bleu reflète « l'histoire des lieux » puisque « avant d’être une sucrerie, le domaine de Beau-Plan était autrefois une indigoterie avec ses plantations d’indigotiers, dont les feuilles étaient récoltées, riches du précieux colorant, dont le bleu, dense et lumineux, était très prisé en Europe pour la réalisation de beaux imprimés ». L’Aventure du Sucre « conserve les traces de cette histoire et célèbre ce pigment naturel avec un pavillon dédié au Bleu de Beau-Plan et un joli plan d’indigotier qui orne l’entrée du musée ».

Le Village Boutik décline également une gamme de produits bleutés, dont des bijoux fantaisie uniques fabriqués par des artisans locaux, d'élégants chapeaux et pochettes, de jolies bougies à la vanille… Son restaurant, le Fangourin, quant à lui, partage la passion du bleu avec un cocktail au rhum de la maison New Grove.