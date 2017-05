Banker Africa récompense la SBM Bank (Mauritius)

La SBM Bank (Mauritius) Ltd a été élue « Best Retail Bank - Mauritius » par le magazine Banker Africa dans le cadre de l'attribution des « Banker Africa East Africa Awards 2017 ».

Banker Africa récompense, chaque année, l'excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire et de la finance en Afrique. Pour Raj Dussoye, chief executive – Banking de la SBM, la récompense obtenue par la banque mauricienne démontre que celle-ci va dans la bonne direction et que l'excellence en termes de qualité de services est de mise. « C'est une source de fierté et d'encouragement pour nous. L'avenir est de bon augure », ajoute-t-il, tout en soulignant les efforts soutenus du personnel.

La SBM fait état, dans un communiqué de presse, de son entrée dans le paysage bancaire du Kenya avec l'acquisition de la Fidelity Commercial Bank. La SBM indique qu'elle apportera son expertise en matière bancaire au marché africain et procédera à la diversification des produits et services de l'institution concernée.

La direction de la SBM annonce également que l’accent est mis sur l’expérience client, l’innovation et la proximité avec la clientèle. « À travers sa panoplie de produits et services innovants, la SBM a facilité l’accès aux services financiers. Les Mauriciens peuvent, à travers le vaste réseau de la banque (43 succursales et comptoirs à Maurice et à Rodrigues), bénéficier de ces produits et services. De plus, dans sa quête de devenir une banque digitale, la SBM lancera bientôt des produits digitaux dans le but d'innover et de faciliter les transactions bancaires de ses clients », précise-t-on.

Rappelons que la SBM avait aussi été élue « Best Retail Bank In Africa » en 2016 par le Banker Africa Southern African Awards 2016.