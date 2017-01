THE BANKER - POUR LA RÉGION AFRICAINE : Basant Roi désigné “Central Bank Governor of the Year”

L’annonce officielle de cette nomination a été faite dans l’édition de janvier 2017 de The Banker, magazine mensuel consacré aux activités du monde bancaire et de la finance internationale. Le magazine précise que son choix s’est porté sur Ramesh Basant Roi après l’analyse des profils de quelque 40 banques centrales sur le continent africain et un sondage auprès des banquiers et économistes. La décision, souligne le magazine, constitue un « vote of confidence by the markets in the Bank of Mauritius' conduct over the past year ».

Réagissant à travers un communiqué de presse à l’obtention de cette distinction par The Banker, Ramesh Basant Roi déclare que le titre qui lui est décerné témoigne de « la manière responsable dont a fait preuve la BoM dans la conduite de la politique monétaire et réglementaire » de même que d’autres activités de la banque centrale ces deux dernières années, et ce « malgré les gros défis qu’elle a eus à relever » tant au plan interne qu’externe. Cette distinction attribuée par The Banker, souligne la BoM, démontre clairement que l’institution régulatrice a fait « d’importants progrès » dans la réalisation de ses objectifs ainsi que dans l’amélioration du cadre institutionnel.

« I am indeed very happy to note that the Bank’s resolute commitments and unwavering efforts to build a stable, resilient, clean and forward-looking financial jurisdiction are being viewed with an elevated sense of appreciation in respected quarters of the world », fait ressortir Ramesh Basant Roi. À la BoM, on fait remarquer que les deux dernières années ont été des plus difficiles en termes de remise en ordre du secteur financier, en particulier du secteur bancaire. La BoM, estime-t-on, a bien exécuté ses responsabilités réglementaires. La confiance dans la capacité de la BoM à gérer efficacement la situation monétaire a été rétablie. En dépit des obstacles, la banque centrale, observe-t-on, ne cesse de poursuivre sur la voie de la réforme. Ramesh Basant Roi se dit convaincu qu’il « y a moyen de promouvoir les intérêts de la juridiction mauricienne », ajoutant qu'il suffit « d’avoir la volonté ».

Le gouverneur de la banque centrale dédie sa distinction aux membres du conseil d’administration et au personnel de la BoM pour leur soutien et dévouement à l’institution. Le conseil d’administration de la BoM, lui, remercie le magazine d’avoir attribué le titre de “2017 Central Bank Governor of the Year for Africa” à Ramesh Basant Roi. Rappelons qu’en 2012, The Banker avait décerné cette même distinction à Rundheersing Bheenick. En 2016, le titre est revenu à Abdellatif Jouahri, gouverneur de la Bank Al-Magrib. Le titre de “Finance Minister of the Year” pour l’Afrique avait été attribué à Pravin Gordhan, d’Afrique du Sud.