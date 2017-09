BANQUE -ABC BANKING CORPORATION : Bénéfices accrus de 29%

L'ABC Banking Corporation Ltd a affiché pour l'année financière 2016-2017 des profits après impôt de Rs 208,5 millions, soit une hausse d'environ 29% comparativement au montant réalisé en 2015-2016 (Rs 161,6 millions). « Nous clôturons une année financière riche en développements et en défis par une croissance très encourageante de nos revenus nets d'intérêts. La situation financière saine d’ABC Banking Corporation Ltd est le résultat du renforcement de notre équipe, de nos portefeuilles de prêts attrayants et compétitifs ainsi que de notre solide stratégie de placements et d’investissements, que nous ne cessons de consolider », explique Yashod Umanee, general manager de la banque.

La direction d'ABC Banking rapporte que les bénéfices d’exploitation (“operating income”) sont passés de Rs 435,6 millions en 2015-2016 à Rs 493 millions, ce qui représente une hausse de 13%. Les actifs de la banque se montaient à Rs 15,8 milliards au 30 juin dernier, contre Rs 15,1 milliards une année plus tôt. Cette croissance est expliquée, entre autres, par l'augmentation de 11% du portefeuille de crédits, qui était de Rs 5,1 milliards à la fin du dernier exercice financier. Quant aux dépôts bancaires, une hausse de 3,2% à Rs 13,8 milliards a été enregistrée pendant l'année.

Selon Yashod Umanee, ABC Banking Corporation a misé en 2016-2017 sur des projets et produits innovants. Elle est devenue en février 2017 la première banque locale à s'implanter sur le territoire chinois avec l'ouverture d'un bureau de représentation à Hong Kong. Elle a aussi lancé l'UnionPay Diamond Card et l'UnionPay Classic Card, une première en Afrique, selon Yashod Umanee. À noter que l'ABC Banking Corporation célébrera ses sept années d’existence en décembre 2017.