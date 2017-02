BANQUE CENTRALE : Nouvelle distinction pour le gouverneur de la BoM

Désigné récemment « Central Bank Governor of the Year for Africa 2017 » par la revue The Banker, Ramesh Basant Roi, N°1 de la Banque de Maurice (BoM), s’est vu décerner le « Personality of the Year Award 2016 » par l’African Leadership Magazine, une publication basée au Royaume Uni.

Dans une correspondance adressée à la BoM le 25 janvier 2017, la direction de l’African Leadership Magazine souligne que la nomination de Ramesh Basant Roi est synonyme de reconnaissance de sa contribution au positionnement du continent africain sur la carte mondiale et de ses efforts pour la promotion du secteur financier en jetant les bases pour un haut niveau de performance pour l’ensemble du continent.

Le CEO du magazine a rendu hommage au leadership et aux qualités individuelles du gouverneur de la BoM. « This group of African are the game-changers, who are doing things differently towards re-positioning the African continent », a-t-il ajouté en parlant des leaders du continent.

Dans un communiqué émis par la banque centrale, Ramesh Basant Roi déclare que sa nomination « is yet another recognition of the bold reforms and strategies adopted by the Bank in the best interest of our jurisdiction ». Le gouverneur a dédié la nouvelle distinction aux membres du board ainsi qu’au personnel de la BoM.

À noter que parmi les anciens récipiendaires du titre « Personality of the Year » de l’African Leadership Magazine figurent Mo Ibrahim, fondateur de l’Ibrahim Prize for Leadership, John Kufuor, ancien président du Ghana, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia et Ernest Bai Koroma, président de la Sierra Léone.

L’African Leadership Magazine est lu par un très grand nombre d’opérateurs économiques, d’investisseurs internationaux et de représentants d’agences multilatérales.