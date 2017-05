BANQUE - JUILLET 2016-MARS 2017 : MCB Group, profits nets en hausse de 10,4% à Rs 5,2 Mds

Le groupe MCB a réalisé des bénéfices après impôt de l'ordre de Rs 5,2 milliards sur la période juillet 2016-mars 2017, soit une hausse de 10,4% comparativement au niveau atteint pour la période correspondante du précédent exercice financier. Les résultats pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2017, rendus publics hier, indiquent que les revenus nets d'intérêt sont passés de Rs 6,6 milliards à Rs 7,1 milliards, que les frais et commissions ont augmenté d'environ Rs 115 millions pour atteindre Rs 2,5 milliards et qu'il y a eu une croissance importante des encaissements sous l'item “other income” avec un montant de Rs 2,1 milliards, par rapport à Rs 1,5 milliard pour la période juillet 2015-mars 2016.

Les profits opérationnels du groupe avant provision pour les créances douteuses se sont élevés à près de Rs 7 milliards, contre Rs 6,3 milliards pour la période correspondante de la précédente année financière. Le MCB Group a eu à faire plus de provisions sous l'item “net impairment of financial assets”, soit Rs 811,6 millions (+Rs 87,2 millions) mais termine la période en revue avec des bénéfices opérationnels de Rs 6,4 milliards, contre environ Rs 6 milliards pour la même période en 2015-2016.

« The Group continued to post a resilient performance with attributable profits for the nine months to March 2017 growing by 10,4% to reach Rs 5,189.5 million, albeit boosted by a net gain of some Rs 260 million relating to the disposal of an investment by our Equity Fund. Excluding the latter, the growth in profits would stand at around 5% », indique le conseil d'administration. Ce dernier souligne que l'augmentation soutenue des revenus opérationnels a été à la base de la meilleure performance du groupe. La direction du groupe MCB rapporte que la progression des revenus nets d'intérêt est due en grande partie à des rendements plus élevés provenant des investissements accrus dans les titres émis par le gouvernement. Le groupe indique également que les profits sur le change ont augmenté de 26,3% et que les différents segments d'activités ont enregistré des performances encourageantes.

Pour ce qui est des dépenses opérationnelles, elles se sont accrues en raison principalement des « capacity-building initiatives » à travers le groupe. Le ratio coûts-revenus a connu un léger recul à 40,8%. Quant au ratio des “Non performing loans”, il s'est replié à 5,8%, mais les provisions pour créances douteuses ont grimpé de 12% pour atteindre Rs 812 millions. Le groupe annonce par ailleurs que la part des profits provenant des compagnies associées a diminué de Rs 162 millions, une baisse expliquée par une participation plus faible du groupe Promotion & Development (PAD). Ce dernier avait, dans le courant du précédent exercice financier, enregistré des gains non récurrents significatifs.

Le groupe MCB affichait, fin mars dernier, un bilan d'environ Rs 344 milliards, contre Rs 307,5 milliards au 31 mars 2016. Les dépôts des clients ont augmenté pendant cette période, passant de Rs 245,2 milliards à Rs 270,5 milliards alors que les crédits ont enregistré une hausse d'environ Rs 6,3 milliards pour atteindre Rs 170,2 milliards. « Looking ahead, Group results for the year to June2017 are expected to grow satisfactorily, albeit at a slower pace than the growth registered during the first nine months of the year given the significant non-recurrent gains recorded in the last quarter of the previous financial year », indique la direction. Les perspectives d'avenir paraissent encourageantes eu égard de la mise en œuvre des projets du secteur privé, aux activités transfrontalières et au rétablissement attendu de la situation économique internationale et locale. Cependant, la direction du groupe MCB fait comprendre que la croissance de l'économie nationale dans le court terme dépendra du rythme d'implémentation des projets de développement infrastructurel du secteur public.