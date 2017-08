BANQUE DE MAURICE : Basant Roi siégera sur le Bretton Woods Committee

Le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rameswurlall Basant Roi, a été invité à faire partie du Bretton Woods Committee, un réseau regroupant des personnalités du monde politique, du secteur des affaires et des académiciens, dont le rôle est de réfléchir sur les enjeux de la finance internationale, du développement économique et des échanges commerciaux ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour alléger la pauvreté et assurer la stabilité financière.

Réagissant à cette invitation qui normalement est lancée par le président et les vice-présidents sur conseil international du Bretton Woods Committee, Rameswurlall Basant Roi déclare, dans un communiqué de presse émis par la BoM : « I view this invitation as a recognition of the Bank of Mauritius in the international financial system. » Dans sa lettre d’invitation au gouverneur de la Banque de Maurice, le comité en question explique que les membres sont appelés à analyser les questions courantes concernant la finance internationale et les enjeux du développement et suggère en conséquence les voies et moyens que les institutions financières internationales peuvent explorer pour régler les problèmes soulevés. La lettre ajoute : « Given your leadership in these areas, we believe you will be a valuable addition to the Committee. »

Le Bretton Woods Committee a été créé en 1983 suite à des suggestions de deux anciens responsables de la Trésorerie américaine, le secrétaire Henry Fowler et le secrétaire adjoint Charles Walker, le premier étant un Démocrate et le second un Républicain. Les membres du comité viennent de différents secteurs et travaillent dans le but de démontrer que la coopération économique internationale est essentielle et qu’elle est mieux servie à travers des institutions financières internationales efficaces. Le comité organise des conférences, colloques et activités de formation sur différents sujets. Il travaille en étroite collaboration avec les administrations américaines successives.

Lancées en 1944 lors de la United Nations Monetary and Financial Conference, les institutions de Bretton Woods regroupent le Fonds monétaire international, le groupe de la Banque mondiale et la Société financière internationale, cette dernière faisant partie du groupe de la BM avec pour rôle de soutenir les initiatives privées.