BANQUE - NOUVELLE DISTINCTION : Ramesh Basant Roi primé par l’African Banker Magazine

Le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Ramesh Basant Roi, s’est vu décerner le Central Bank Governor of the Year Award 2017 par l’African Banker Magazine, une distinction approuvée par le groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Le trophée lui a été remis hier soir lors d’une cérémonie à l’hôtel Hyatt Regency, à Ahmedabad, en Inde, à l’occasion de la réunion annuelle de la BAD.

Basé à Londres, l’African Banker Magazine fait partie des publications spécialisées les plus lues par les opérateurs des secteurs financier et bancaire en Afrique. Dans un communiqué émis hier, la BoM indique que le trophée offert par la revue récompense le gouverneur de la banque centrale « qui a réformé avec succès et transformé le secteur financier au moyen de règlements et politiques aussi bien qu’en créant un environnement stable et prévisible pour l’investissement et la croissance ». Le choix de Ramesh Basant Roi a été fait après consultations entre le comité de sélection et diverses parties, dont des agences multilatérales, les responsables de la rédaction de The African Banker et des personnalités du secteur bancaire et du monde des affaires.

Dans la lettre adressée à la BoM pour annoncer l’octroi du Central Bank Governor of the Year Award 2017 à Ramesh Basant Roi, le président de l’Awards Committee et managing director de l’IC Publications Group du Royaume-Uni, Omar Ben Yedder, souligne que le comité de sélection a voulu rendre hommage au gouverneur de la BoM pour son « great leadership in successfully steering Mauritius’ finances and efficiently facing formidable economic challenges, both external and domestic ».

L’African Banker Awards Committee fait également ressortir que la BoM a fait « de gros progrès en termes de développement institutionnel » et que, sous la supervision du gouverneur, ses efforts pour bâtir une juridiction stable, résiliente et tournée vers l’avenir « ont contribué à la croissance économique du pays ».

Pour Ramesh Basant Roi, cette nouvelle distinction témoigne de « la pertinence des réformes courageuses et des stratégies de la banque centrale en vue de promouvoir les intérêts du centre financier mauricien ». Notons que le gouverneur avait officiellement reçu le 7 avril le trophée de Central Bank Governor Award for Africa 2017, octroyé par la revue The Banker, publication du groupe Financial Times.