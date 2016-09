BANQUE - DANS LE SILLAGE DU BUDGET 2016-17 : La SBM annonce plusieurs initiatives

La SBM Holdings Ltd a annoncé hier soir, lors d’un “Budget Talk”, une série d’initiatives allant dans le sens d’une extension de ses produits et services. Une démarche cadrant avec les mesures annoncées dans le Budget 2016-17.

Des chefs de différents services du groupe bancaire ont, tour à tour, évoqué ces initiatives, qui visent, ont-ils expliqué, « à un meilleur accompagnement des entrepreneurs ». La SBM créera ainsi une société pour s’occuper spécifiquement de la microfinance avec des plans de financement souples et des professionnels, qui seront en poste dans chaque succursale. La division de bancassurance du groupe bancaire étendra sa panoplie de produits et services et proposera un plan d’assurance-crédits pour protéger les entreprises contre les risques liés aux créances impayées.

Le produit de SME Eco-Loan de la banque sera réactualisé pour l’aligner sur le projet de « Green Permit » que le gouvernement propose de lancer. Concernant l’économie bleue, la SBM proposera tout un éventail de « Blue Loans » destinés aux entrepreneurs. La SBM annonce également la création d’une compagnie pour offrir des services d’affacturage, une méthode de financement et de recouvrement des créances consistant à confier à un organisme tiers (la SBM dans ce cas précis) la gestion de ses créances afin d’en obtenir, entre autres, les avantages d’un remboursement anticipé.

Pour ce qui est du secteur des Tic, la SBM lancera, pour la formation de jeunes entrepreneurs, un incubateur, appelé SBM Inov8, dans lequel la banque injectera Rs 20 millions, en sus de la subvention de Rs 50 millions proposée par le gouvernement sous le National SME Incubator Scheme. La SBM s’est associée à l’Institut Charles Telfair pour la formation des jeunes. Le groupe annonce également la création d’un centre de formation virtuelle à travers sa Web-TV. Les services seront offerts en partenariat avec le Human Resource Development Council, le Mauritius Research Council et des universités.

Par ailleurs, concernant les entreprises dans les secteurs clés de l’économie, la SBM indique qu’elle les accompagnera en termes de prêts structurés ou de crédits à long terme. Le groupe bancaire est prêt à participer dans des projets de partenariat public-privé. Elle intensifiera ses efforts au niveau des opérations de financement commercial dans la région, développant à cet effet son partenariat avec Afeximbank et la China Africa Development Bank.