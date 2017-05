BANQUE : Standard Bank Mauritius primée par Global Finance

Global Finance, magazine international de renom, a décerné pour la deuxième année consécutive le trophée de « Best Bank in Mauritius » à Standard Bank Mauritius. C’était lors de la remise des 24e World’s Best Banks 2017 Awards. Le groupe Standard Bank a également enlevé le prix de « Best Bank in Africa » et celui de « Best Bank » dans d’autres pays notamment au Botswana, au Malawi, en Afrique du Sud et en Namibie.

Standard Bank Mauritius est une filiale à part entière du Standard Bank Group, la plus grande banque d’Afrique en termes d’actifs. La Standard Bank est présente à Maurice depuis 2001 et, selon la direction de l’institution, elle a connu une expansion remarquable dans un court laps de temps pour se présenter aujourd’hui comme un acteur majeur dans le domaine de la finance et dans les secteurs où elle opère.

« Cette récompense obtenue deux années de suite renforce notre stratégie qui est de faire grandir l’Afrique en passant par la plateforme qu’est Maurice. Notre travail porte ses fruits et je tiens à remercier mes employés, nos clients ainsi que nos proches collaborateurs qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cette récompense », déclare Lakshman Bheenick, chief executive de Standard Bank Mauritius dans un communiqué de presse.

Global Finance récompense régulièrement les institutions financières qui excellent dans l’offre de produits et services bancaires. Plusieurs critères sont pris en considération pour l’octroi des « awards » notamment la profitabilité, la croissance des actifs, la portée géographique, l’innovation. Selon le directeur de publication de Global Finance, Joseph Giarraputo, les banques primées peuvent ne pas être les plus grandes ou les plus anciennes, mais leur énergie et leur capacité à s’adapter sur le terrain font qu’elles se démarquent dans leur secteur d’activité.