BARCLAYS - COLOURS OF LIFE AWARDS 2017 : Rs 5 200 000 prévues pour dix projets méritants

La cinquième édition des Colours Of Life Awards de la Barclays Bank a été lancée hier, l’emphase étant cette année mise sur l’éducation et le développement des compétences. La Barclays souhaite en effet récompenser des Ong œuvrant dans ce domaine. Dix projets seront sélectionnés et la remise des prix aura lieu en novembre. Les Ong retenues se partageront un montant de Rs 5 200 000 offert par la Barclays.

Ravin Dajee, Managing Director de la Barclays, a insisté sur l’importance d’offrir une éducation de qualité à tout un chacun. « La Barclays a mis en place plusieurs initiatives dans ce sens, notamment notre programme de bourses aux jeunes issus de familles à faibles revenus baptisé “Bright Minds” », a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse. C’est dans cette optique que s’inscrit la cinquième édition des Colours Of Life Awards. L’appel à candidatures à ce concours a été lancé à toutes les Ong désireuses de contribuer dans ce domaine. Elles auront pour mission de présenter à la Barclays leurs projets.

Depuis la création de cette compétition, plusieurs Ong ont eu la chance de développer leurs travaux. Cette année, les Ong participantes auront jusqu’au 25 septembre, date butoir, pour présenter un projet sur le thème“Éducation et développement des compétences”. Le jury évaluera la mission de chaque Ong et leur apport sur le terrain. C’est Sir Victor Glover qui présidera le jury indépendant de cette édition, laquelle verra la sélection de dix projets.

Ravin Dajee a affirmé que chaque Ong joue un rôle important, d’où le fait que la Barclays veut les soutenir dans leur mission. « En tant qu’entreprise responsable, il est tout à fait naturel pour la Barclays de soutenir par divers moyens les Ong qui réalisent un excellent travail sur le terrain », dit-il. « Le concours Colours of Life est l’occasion de réunir ces associations qui partagent la même vision que nous d’une île Maurice où chacun peut voir ses rêves se concrétiser. Travailler en collaboration nous permettra de surmonter les éventuels obstacles et atteindre cet objectif. À la Barclays, nous sommes convaincus qu’un des moyens d’y parvenir est l’éducation ».

Ce concours est ouvert à toutes les Ong, à l’exception des gagnants des deux précédentes éditions. La remise des prix aura lieu en novembre.