BARCLAYS COLOURS OF LIFE AWARDS : Certificats de participation à une quinzaine d'Ong

Une quinzaine d'Ong a pu bénéficier de l'expertise de la Barclays Bank en termes de formation. Le but est de les amener à mieux encadrer sur le terrain des personnes défavorisées. Les Ong ayant participé à cet atelier de formation, tenu récemment, sont les finalistes de l'édition du Barclays Colours Of Life Awards 2016. Ils ont ainsi pu comprendre comment être à l'écoute des personnes en détresse, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Mercredi, une trentaine de membres en provenance de ces Ong ont reçu un certificat de participation, lequel leur a été remis par Ravin Dajee, managing director de la Barclays. Ce dernier a rappelé, lors de son discours, que la Barclays Bank « a à cœur de participer activement aux actions sociales et d'aider les Ong » dans leurs projets. « Afin de leur permettre d’accentuer leur impact sur le terrain, nous avons abordé, lors de cette formation, des sujets pertinents aux réalités du terrain. Nous voulons continuer à être un partenaire et un accompagnateur pour les Ong. »