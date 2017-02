BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (19E JOURNÉE) : Le Pamplemousses SC corrige le Savanne SC

Le Pamplemousses SC a commencé à refaire son retard sur le leader, Roche-Bois Bolton City, en venant à bout du Savanne SC hier au stade Anjalay dans le cadre de la 19e journée. Le score, 4-1, a donné les trois points aux Nordistes, privés de Brandly Ratovorinina, fatigué mais remplacé de main de maître par Fabrini Razah sur le front de l’attaque.

« Je crois que nous avons vraiment joué de malchance », analyse, après coup, Sahil Runjeet, qui a repris en main la destinée du Savanne SC après la mise à pied de Sydeny Caëtane. Il ne croit pas si bien dire. Stephan Nabab a, en maintes occasions, raté le cadre ou buté sur Kevin Jean-Louis. Ses protégés ont parfois sorti le grand jeu, prenant plusieurs fois le dessus sur la défense nordiste, sans avoir le bon dernier geste.

Pourtant, ils ont parfois donné du fil aux Nordistes. Mais Pamplemousses avait un titre de vice-champion à faire valoir. Déjà, en prenant à contre-pied toute la défense sudiste. Sur un long dégagement de l’arrière-garde nordiste, Fabrini Razah réceptionne le ballon et ajuste Jean-François Ammomoothoo (5e). Trois minutes plus tard, c’est au tour de Kevin Perticots de se signaler. Au terme d’une série de passes bien négociées, l’ailier gauche reprend victorieusement et porte l’avance à 2-0.

Menés au score, les Savannais n’abdiquent toutefois pas contre leur adversaire, arrivant encore à mettre la défense nordiste en danger par l’entremise du buteur Stephan Nabab. Ce dernier n’arrivera toutefois pas à concrétiser les occasions qui se présentent à lui.

De retour de la pause, on sent un léger relâchement de la part de Pamplemousses. Est-ce ce qui mène au but savannais ? Tony François, l’entraîneur de Pamplemousses, ne voit pas les choses sous cet angle. « Je suis satisfait de la prestation d’ensemble. » Toujours est-il que Stephan Nabab réussira à prendre à défaut toute la défense et s’en ira tromper Kevin Jean-Louis (57e).

Il n’empêche que Pamplemousses reprendra la main. Fabrini Razah, l’homme en forme du moment côté nordiste, adresse une remise à Kengy Saramandiff. Ce dernier, qui s’était vu refuser un but pour hors-jeu un peu plus tôt, ne commet pas d’erreur cette fois. Il ajuste à bout portant Ammomoothoo (75e) et porte le score à 3-1.

La domination de Pamplemousses est telle que les défenseurs sont contraints à la faute dans leur surface de réparation. Et c’est Brandly Ratovorinina, entré en jeu peu avant, qui se chargera de transformer le penalty accordé à Pamplemousses (77e). « À aucun moment nous n'avons douté. Il a fallu replacer les pions, mais les joueurs ont porté le jeu à l'avant, comme je le leur ai demandé », analyse Tony François.

Signe de cette assurance : Kevin Perticots tente, des 35 mètres, une lourde frappe du gauche. Ammomoothoo reste scotché sur place, la balle heurtera la transversale (88e). De plus, cette victoire relance Pamplemousses dans sa quête de points. « Nous avons quelques matches en retard. Je suis satisfait, même s'il faut que le travail continue pour atteindre le niveau de football que j'aurais souhaité », conclut-il.

LE POINT : La Cure accroche le leader, l'ASPL 2000 hors du podium

Grosse journée pour les équipes de la capitale hier. En effet, dans le derby des banlieusards de Port-Louis entre Roche-Bois Bolton City et La Cure Sylvester au stade St-François Xavier, ce sont ces derniers qui ont dicté leur loi au leader, alors que l'ASPL 2000 a subi une cuisante défaite (4-1) contre le Petite Rivière Noire FC au stade Germain-Comarmond.

C'est en fait le club de l'Ouest qui réalise la meilleure opération de la journée. Seulement troisième avant le 19e acte, le XI entraîné par Fidy Rasoanaivo semble devenu une des menaces qui pèsent sur Roche-Bois Bolton City. La victoire de Petite Rivière Noire est l'œuvre de Stephane Pierre, son maître à jouer, auteur d'un triplé aux 12e, 69e et 90e, entrecoupé d'une petite réalisation d'Adrien François à la 87e. Ludovic Lafoudre a bien répondu aux premières salves (39e), mais c'est la messe était déjà dite.

Cette défaite voit l'ASPL 2000 éjectée du podium, alors que Petite Rivière Noire se place désormais, avec 32 points, à la deuxième place du classement, à quatre longueurs de Roche-Bois Bolton City. Les Roche-Boisiens, justement, ont courbé l'échine dans le derby de Port-Louis contre La Cure Sylvester. Il aura suffi d'une réalisation signée Wisdom Abuchi peu après la demi-heure de jeu pour redonner un peu le sourire aux Sylvesters et confirmer Mike Kayava dans ses fonctions.

Certes, ses protégés ne remontent que d'un cran, mais les trois points sont bons à prendre et permettent aux Sylvesters de passer de la septième à la sixième place au classement.

Malgré ce faux-pas, les Roche-Boisiens conservent la tête avec 36 points.