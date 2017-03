BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE, 20E JOURNÉE : Bolton City maintient le cap

La 20e journée de la Barclays Mauritius Premier League s’est tenue jeudi à travers quatre rencontres et vendredi avec un match. L’on retiendra la précieuse victoire à l’extérieur de Bolton sur le score de 2 buts à 1, le succès facile de Pamplemousses contre GRSE Wanderers 4-1, ou encore le réveil du champion en titre, l’ASPL 2000, victorieux du Cercle de Joachim sur le score de 2 buts à 0.

La rencontre entre le leader, Bolton, et l’avant-dernier au classement, Savanne, devait initialement avoir lieu au stade George V. Celle-ci s’est toutefois déroulée au stade Harry Latour. Les protégés de Jérôme Thomas l’ont emporté à travers leur efficacité légendaire grâce à Ridge Paulin et la nouvelle recrue malgache Rijamanana aux 20 et 30 minutes respectivement. La réduction du score de Stevenson Hollingsworth à la 61e minute n’aura été qu’anecdotique. Les Savannais, en très mauvaise posture, pourraient retrouver le purgatoire la saison prochaine s’ils ne se ressaisissent pas au plus vite.

Cette victoire est très importante pour Bolton, qui maintient le cap en tête du classement, enregistrant par la même occasion une 22e victoire en championnat. Toutefois, son dauphin de cinq points, Pamplemousses, a plusieurs matches en retard à disputer, dont un face au bleu et blanc. Les prochaines rencontres s’annoncent des plus décisives. Notons que les Nordistes ont dominé GRSE Wanderers sur le score de 4 buts à 1. Un choc avant la finale de la Coupe de La République qui oppose cet après-midi ces deux équipes. L’addition est salée pour Les Rastas qui ont encaissé un but dès la 20e minute de jeu par l’intermédiaire de Vincent Labonté, marquant contre son camp. Kengy Saramandiff, une des révélations de la saison, y est allé de son doublé à la 27e et 78e avant que le Malgache Hollas Ramantsoany ne corse l’addition. Le capitaine de GRSE Wanderers, Joye Estazie, a sauvé les meubles en marquant à la 58e minute de jeu.

L’ASQB a également été exact au rendez-vous, signant un beau succès face à l’AS Rivière-du-Rempart sur le score de 3 buts à 1. La bande à Benjamin Théodore l’a emporté grâce à Gabriel Sunday, buteur dès l’entame de la deuxième mi-temps, puis un doublé de Frédéric Sarah (65e, 85e). Pascal Luidialam a permis aux Nordistes de revenir dans le match à la 72e minute de jeu mais la messe était déjà dite. L’ASPL 2000 est pour sa part remonté au classement, pointant à la 4e place après avoir pris la mesure vendredi de Cercle de Joachim (2-0) au stade St-François Xavier. Les coéquipiers de Sakoor Boodhun ont dû attendre la 37e minute pour ouvrir la marque par Marco Dorza avant qu’un autre défenseur, Bruno Ravina, ne mette les siens à l’abri à la 86e minute. Les Portlouisiens comptent sept longueurs de retard sur le leader Bolton.

La Cure Sylvester et Petite-Rivière-Noire se sont neutralisés sur le score d’un but partout. La formation de l’Ouest a ouvert les débats dès la 8e minute par Jaspera, mais le défenseur Fabrice Augustin a trouvé la réplique à la 30e minute de jeu. Les hommes de Fidy Rasoanaivo restent à la troisième place au classement. Il faut dire que les Stéphane Pierre et autres Stephen Arthée ont connu une saison 2017 faste, étant l’une des équipes les plus régulières. Quant à La Cure Sylvester, sixième, il lui faudra à tout prix trouver la bonne formule pour réacquérir les mêmes automatismes qu’en 2016. Sans quoi, la fin de saison sera très très longue pour le club, les joueurs, mais surtout les supporters, qui sont réputés pour être les meilleurs à ce jour.