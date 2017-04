BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (22E JOURNÉE) : La reprise des choses sérieuses

Après trois semaines d'arrêt, la Barclays Mauritius Premier League reprend ses droits ce week-end. À l'heure actuelle, Roche-Bois Bolton City peut d'ores et déjà se vanter d'avoir réussi sa saison, sa première chez l'élite du football mauricien, en restant en tête pendant plus de la moitié des 22 journées. Demain, le leader se déplace au stade Harry-Latour pour disputer les trois points aux GRSE Wanderers, derniers du classement.

Ce sera l'occasion pour les Roche-Boisiens de creuser l'écart en tête. Avec 39 points, ils comptent cinq longueurs d'avance sur le Pamplemousses SC, qui possède toutefois trois matches en main. Pas question pour Christopher Caserne et ses coéquipiers de lever le pied, sous peine de perdre leur avance. Si Roche-Bois Bolton City n'a plus rien à prouver en championnat, par contre, les Rastas doivent à tout prix se racheter.

Finalistes malheureux de la Republic Cup, ils doivent désormais faire oublier leur pâle performance contre Pamplemousses le 5 mars. Et cela passe obligatoirement par un succès aux dépens du leader. Mission quasi impossible à vrai dire, puisque ces derniers présentent la meilleure défense avec seulement 12 buts encaissés.

Le Pamplemousses SC, de son côté, accueillera sa bête noire, le Petite Rivière Noire FC, au stade Anjalay. Les Nordistes, qui surfent actuellement sur la vague du succès après leur victoire en Republic Cup, voudront désormais se concentrer sur les deux autres trophées restants, le championnat et la MFA Cup.

Petite Rivière Noire FC, qui se retrouve sur le podium, à une longueur du vice-champion en exercice, voudra quant à lui à tout prix prendre le dessus sur son adversaire du jour. Une sorte de revanche pour la bande à Fidy Rasoanaivo, qui avait été éliminée de la Republic Cup par ces mêmes Nordistes.

La Cure Sylvester reçoit pour sa part au stade St-François Xavier l'AS Quatre-Bornes, cinquième au tableau. Sans avoir le style de jeu qui l'a vu termier au pied du podium la saison précédente, l'équipe de la ville des fleurs fait son petit bonhomme de chemin dans le championnat, surprenant ici et là une grosse écurie. Les Sylvesters, eux, sont loin du niveau affiché en début de saison. Pis ! Ils sont à six points de la troisième marche, loin de toutes les ambitions qu'ils avaient pourtant affichées en début de saison.

Direction le stade George V, où le Savanne SC rencontrera le Cercle de Joachim pour un duel de mal classés. Les Savannais, premiers reléguables, voudront reprendre du poil de la bête face à une équipe qui est également à la recherche de ses sensations dans le présent championnat.

Finalement, l'ASPL 2000 et l'AS Rivière du Rempart s'affrontent aujourd'hui sur la pelouse du stade St-François Xavier. Les Port-Louisiens, champions en titre et seulement quatrièmes à un point du podium, voudront s'accorder un bol de confiance avant d'entamer leur préparation pour la manche aller de la Coupe de la CAF contre les Tunisiens du Club Africain.

L'AS Rivière du Rempart, premier non-reléguable, ne doit son statut qu'à une meilleure série de matches nuls (6 en 19 sorties). Une défaite plongerait définitivement les Verts dans la pire partie du tableau.

Le programme

Samedi 1er avril

Stade St-François Xavier

ASPL 2000/AS Rivière du Rempart

Dimanche 2 avril

Stade St-François Xavier

La Cure Sylvester/AS Quatre-Bornes

Stade Anjalay

Pamplemousses SC/Petite Rivière Noire FC

Stade George V

Savanne SC/Cercle de Joachim

Stade Harry Latour

GRSE Wanderers/Roche Bois Bolton City

Coup d'envoi : 15h30