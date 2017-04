BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (24e journée) Roche-Bois Bolton City : attention danger !

Le championnat de football local se poursuit aujourd'hui, avec seulement quatre rencontres, le derby de Port-Louis entre La Cure Sylvester et l'ASPL 2000 étant renvoyé pour cause de Coupe d'Afrique. Des quatre rencontres, ce sont surtout celles mettant aux prises Roche-Bois Bolton City au Cercle de Joachim (St François Xavier) et le Pamplemousses SC à l'A Quatre-Bornes (stade Anjalay) qui retiendront l'attention.

Roche-Bois Bolton City/Cercle de Joachim : le leader sur ses gardes

Roche-Bois Bolton City, le leader, reçoit aujourd'hui au stade St-François Xavier le Cercle de Joachim dans un match qui promet à bien des égards d'être disputé. Les Roche-Boisiens, leaders surprise de la BMPL, voudront tout faire pour converser leur fauteuil, surtout qu'ils joueront un adversaire qui semble évoluer sans conviction. Mais attention tout de même aux éclairs de génie de l'ancien double champion de Maurice. Le Cercle de Joachim est capable du meilleur, comme lors de la victoire 2-1 sur l'ASPL 2000, ou du pire. La bande à Denis Dookee doit donc se ressaisir et espérer trouver les bons automatismes sur un match qui peut signifier la fin de la saison pour elle.

Pamplemousses SC/AS Quatre-Bornes : la technique sera nécessaire

Le Pamplemousses SC, deuxième au classement, accueillera dans son antre du stade Anjalay l'AS Quatre-Bornes, quatrième. Cette rencontre mettra aux prises l'une des meilleures attaques du championnat à l'une des défenses les plus solides. Si Pamplemousses vient avec la ferme intention de rentrer avec les trois points, Quatre-Bornes ne lui facilitera en aucun cas la tâche, promettant d'acculer son adversaire pour tenter de repartir avec la victoire. Pamplemousses doit d'ailleurs se méfier des Quatre-Bornais, qui construisent lentement mais sûrement leur chemin vers le podium.

GRSE Wanderers/PRNFC : se ressaisir après le revers

Les GRSE Wanderers seront pour cette journée à domicile contre le Petite Rivière Noire FC. Les Rastas, qui restent sur une défaite contre l'ASPL 2000, feront tout pour cette fois prendre les trois points, ce qui l'éloignerait de la zone de relégation. Contre Petite Rivière Noire, il faudra que les Rastas se surpassent, alors que les joueurs de Fidy Rasoanaivo doivent également se ressaisir après leur courte défaite aux mains du Pamplemousses SC mercredi. Sauf que, cette fois, une victoire les rapprocherait définitivement du podium.

Savanne SC/AS Rivière du Rempart : mal classés recherchent rachat

Le Savanne SC, avant-dernier au classement, reçoit l'AS Rivière du Rempart dans un match qui fera office de rachat pour les uns et les autres. Ayant contraint l'AS Quatre-Bornes au nul mercredi, les Savannais veulent cette fois enchaîner avec une victoire, qui leur permettrait d'espérer de jouer le maintien. L'AS Rivière du Rempart, pour sa part, est en nette progression. Sa courte victoire contre La Cure Sylvester lui a offert un gros capital confiance. Mais les choses sont telles que la route vers le rachat passe par un deuxième succès consécutif. Il faut maintenant que les Nordistes s'appliquent pour s'éloigner définitivement de la zone dangereuse, car une défaite aujourd'hui les enverrait à un point du rouge.



Le programme

Samedi 8 avril

24e journée*

Stade St-François Xavier

Roche-Bois Bolton City/Cercle de Joachim

Stade Anjalay

Pamplemousses SC/AS Quatre-Bornes

Stade Harry-Latour

Savanne SC/AS Rivière du Rempart

Stade Germain-Comarmond

GRSE Wanderers/Petite Rivière Noire FC

Coup d'envoi : 15h30