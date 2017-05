BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (25e journée) : Pamplemousses SC pour se remettre dans le sens de la marche

Le Pamplemousses SC, troisième au classement, affronte l’AS Rivière du Rempart aujourd’hui dans un duel qui s’annonce disputé de par l’état de fraîcheur en baisse des uns et de l’efficacité retrouvée des autres. Cette rencontre, au stade Anjalay, sera déterminante pour Pamplemousses, qui s’accroche toujours au podium.

L’AS Rivière du Rempart, qui évoluera "à domicile", ne doit pas s’attendre à de cadeaux de la part de son adversaire du jour. « On a fait un très mauvais match contre l’ASPL 2000 jeudi (ndlr : pour le compte de la 11e journée) », explique Tony François, l’entraîneur du Pamplemousses SC. Le moment est donc venu de redresser la barre. « Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas fonctionné contre l’ASPL 2000. Mais cette fois, il faudra être concentrés. »

En fait, Pamplemousses appréhende déjà le calendrier restant, qui le verra, comme les autres formations, enchaîner les rencontres à un rythme effréné. « L’état de fraîcheur jouera pour beaucoup », ajoute Tony François. D’ailleurs, Pamplemousses comporte en son sein plusieurs joueurs qui ont été du déplacement aux Seychelles, cela ajouté à ceux qui ont disputé le match de jeudi après-midi. « Nous avons peut-être un match en jambes, mais l’effectif de l’AS Rivière du Rempart sera plus frais. »

Ce match sera l’occasion pour l’AS Rivière du Rempart d’affirmer sa position. Les Verts, qui ont su retrouver de leur allant, affronteront cette fois un adversaire d’une tout autre envergure. Il n’empêche que le coach de Pamplemousses voit son opposant du jour comme un candidat sérieux aux trois points. « Ils ont pu retrouver leur football. Ce qui pourrait être dangereux pour nous », avance Tony François.

Dans la foulée, Pamplemousses voudra surtout effacer la défaite (1-3) aux mains du champion sortant, qui lui a privé momentanément de la deuxième place. « Ce match sera très important pour nous. Je pense que l’AS Rivière du Rempart sera tout aussi déterminée que nous à ramener un bon résultat. » Avec 16 matches à disputer, tout est encore possible. Pas question de relâcher la pression tant que la ligne d’arrivée n’est pas encore franchie.

Ailleurs, au stade St Fraçois Xavier, l’ASPL 2000 tentera d’enchaîner les bonnes performances. Cette fois, les Port-Louis verront se dresser devant eux Guiyano Chifonne et ses coéquipiers du Savanne SC. Ces derniers, dont le point d’orgue de ces dernières journées reste la victoire aux dépens du Petite Rivière Noire FC (4-1), ne sont pour autant pas sortis d’affaire. Toujours en position de premier relégable, les Dragons doivent cette fois venir à bout de leur adversaire du jour pour espérer se maintenir.

Les Port-Louisiens, pour leur part, devront faire sans Ephrem Guikan, expulsé jeudi contre Pamplemousses après avoir accumulé les cartons jaunes. L’Ivoirien, auteur de cinq buts en autant de sorties avec son nouveau club, manquera cruellement sur le front de l’attaque.