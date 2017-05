BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE (28E JOURNÉE) : Faux-pas interdit pour le leader

La 28e journée, aujourd'hui et demain, sera l’occasion de vivre un nouveau derby, entre La Cure Sylvester, en quête de rédemption, et le leader Roche-Bois Bolton City, tombé aux mains de l’ASPL 2000 dimanche. Certes, les Roche-Boisiens peuvent d’ores et déjà se satisfaire de leur parcours chez l’élite, mais ils voudront asseoir leur domination sur un adversaire qu’ils connaissent très bien. Similairement, les Sylvesters voudront profiter de cette occasion pour remonter un tant soit peu la pente.

Trois autres rencontres sont prévues aujourd'hui. L’AS Rivière du Rempart accueillera le Cercle de Joachim à 15h30. Au stade George V, le Savanne SC et le Pamplemousses SC se livreront à une explication dont dépendra peut-être la suite du championnat. Les GRSE Wanderers et l’AS Quatre-Bornes se disputeront les trois points en jeu au stade Germain-Comarmond. Jeudi, une seule rencontre est au menu. L’ASPL 2000 reçoit au stade St François Xavier le Petite Rivière Noire FC.

Le programme

Aujourd'hui

Stade St François Xavier

La Cure Sylvester/Roche-Bois Bolton City

Stade Anjalay

AS Rivière du Rempart/Cercle de Joachim

Stade George V

Savanne SC/Pamplemousses SC

Stade Germain-Comarmond

17h30

GRSE Wanderers/AS Quatre-Bornes

Demain

Stade St François Xavier (15h30)

ASPL 2000/Petite Rivière Noire FC

Roche-Bois Bolton City chute mais reste en tête

Roche-Bois Bolton City a connu sa cinquième défaite de la saison, cette fois aux mains de l’ASPL 2000, dans le derby de la capitale dimanche au stade St François Xavier, sur le score de 1-0. Les Roche-Boisiens conservent toutefois la tête du classement, avec quatre points d’avance sur le Pamplemousses SC, contraint au nul par La Cure Sylvester samedi.

Défaite prévisible pour le leader ? Peut-être. Christopher Caserne et ses coéquipiers affrontaient le champion en titre, qui devait remettre les pendules à l’heure. En effet, les Roche-Boisiens ont toujours eu le dernier mot contre leur adversaire jusqu’ici. Mais c’était sans compter sur Emmanuel Vincent-Jean. L’international port-louisien a réussi à tromper Christopher Caserne à la 77e, donnant du coup l’avantage aux siens. Mais cela ne change en rien la configuration du tableau. Roche-Bois Bolton City conserve la tête du classement, et l’ASPL 2000 reste, avec 45 points, à trois points du podium.

Par contre, le stade St François Xavier a été le théâtre, samedi, d’un match nul entre La Cure Sylvester et le Pamplemousses SC qui aurait pu tourner à l’avantage des premiers nommés. En effet, les Sylvesters ont mené à la 63e minute, lorsque Sahindou Bohanery détournait le cuir dans ses propres filets, puis à la 74e, lorsque Giano Li Tien Kee corsait l’addition.

Mais Pamplemousses est revenu dans la partie en six minutes. D’abord, à la 82e, grâce à Guillaume Sockalimgum, puis par l’entremise du meilleur buteur, Branly Ratovorinina (88e). Résultat des courses : Pamplemousses ne profite qu’à moitié de la défaite des Roche-Boisiens et se retrouve toujours à quatre longueurs du leader. Les Sylvesters, pour leur part, végètent toujours à une navrante septième place.

Par contre, le Petite Rivière Noire FC a pleinement validé sa troisième place lors de son déplacement au stade Anjalay samedi. 4-0 pour la bande à Fidy Rasoanaivo, qui a plié la rencontre en 30 minutes. D’abord, par le Malgache Jaspera (3e), puis, par Stephane Pierre, auteur d’un doublé aux 9e et 29e, et par Stephen Arthée, qui avait marqué le troisième but (19e).

Ce revers voit les Nordistes être à la merci d’une relégation, alors qu’ils avaient affiché de meilleures dispositions que celles démontrées en début de championnat. Avec 22 points au compteur, l’AS Rivière du Rempart se retrouve avec le même nombre de points que le Savanne SC, premier relégable.

Justement, Savanne s’est offert une petite balade contre les GRSE Wanderers. Les Savannais se sont imposés sur le score de 3-1, grâce à Guiyano Chifonne (12e), Buraimoh (68e) et Pavin (88e), et ce, malgré qu’Alexandro Jolicoeur ait réduit le score à la 48e minute de jeu. Les Savannais peuvent encore espérer se maintenir. Les Wanderers, pour leur part, semblent mal partis pour rester en BMPL.

Les résultats

27e journée

La Cure Sylvester/Pamplemousses SC 2-2

Savanne SC/GRSE Wanderers 3-1

AS Quatre-Bornes/Cercle de Joachim2-1

ASPL 2000/Roche-Bois Bolton City 1-0

AS Rivière du Rempart/Petite Rivière Noire FC 0-4