BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE : La Cure Sylvester/Cercle de Joachim pour effacer le doute

La Cure Sylvester et le Cercle de Joachim se rencontrent demain au stade St-François Xavier pour le compte de la 16e journée. Cette joute s’annonce particulière pour les uns comme pour les autres, puisque les deux équipes passent actuellement par une mauvaise phase et doivent à tout prix se ressaisir pour se replacer dans la course au podium.

Denis Dookhee, le coach du Cercle de Joachim, sait que la tâche sera loin d’être aisée sur la pelouse du stade port-louisien. « Ils seront à domicile », explique-t-il. Il n’a pas tort. Les Sylvesters sont connus pour être soutenus par le plus bruyant des fan clubs. Sauf que, depuis quelque temps, soutenus ou pas, ils n’arrivent plus à enchaîner les bonnes performances. « Nous sommes dans la même situation. Il faut relativiser », ajoute le technicien.

Pour contrer les Sylvesters, il s’appuiera sur le même schéma tactique qui lui avait valu une victoire (2-1) contre l’ASPL 2000 au cours de la huitième journée. « Je pense que c’est notre match de référence. Ce jour-là, l’ASPL 2000 était vraiment très forte et a failli nous prendre à défaut. Mais nous avons su sortir une bonne prestation d’ensemble pour repartir avec les trois points », se rappelle-t-il.

Question : a-t-il la même ossature ? Pas vraiment. Guiyano Chifonne, maître à jouer des Curepipiens, est parti renforcer l’effectif du Savanne SC, tout comme Fabien Pithia. Deux arrivées par contre, celle de Zoubeir Rummun, pour animer un peu le secteur offensif, mais surtout celle de Francis Rasoloforinina, qui devrait apporter de la stabilité à la défense curepipienne. « Nous en avons manqué depuis quelque temps. Francis nous apportera certainement ce dont nous avons besoin pour remonter la pente », explique Denis Dookhee.

Cela dit, les Curepipiens, seulement septièmes, voudront inverser une tendance qui ne leur sourit pas vraiment. Pour cela, Denis Dookhee s’appuiera sur ses attaquants Abraham Odame, Adjell Renel et Daniel Jackson, tous efficaces devant les buts. « Tous les joueurs sont conscients de la mauvaise passe actuelle du club. Mais contre La Cure Sylvester, nous allons sortir le grand jeu pour ramener les trois points du stade St François Xavier », assure Denis Dookhee.

De leur côté, les coéquipiers de Giano Li Tien Kee sont, pour l'instant, loin du podium qu'ils espèrent atteindre à la fin de la saison. Seulement sixièmes, après une seule victoire et deux matches nuls depuis le début de l'année, les Sylvesters ont intérêt à redresser la barre. Déjà, l'arrivée de Dylan Collignon, en suppléance de Giany Bonnatout dans les buts, puis celle d'Ezekiel Larose, pour prêter main-forte à Giano Li Tien Kee sur le front de l'attaque, sont autant de signes qui veulent annoncer de meilleurs résultats.

Si l'effectif semble prêt à retourner sur le podium, il lui faudra d'abord passer le cap du Cercle de Joachim. « Les garçons sont conscients qu'il leur faut être sérieux. Après, chaque match a ses vérités », analyse Mervyn Édouard, l'entraîneur de La Cure Sylvester. La méforme de son équipe ? « C'est passager. On trouvera les moyens de prendre les trois points dimanche. »

Les Curepipiens doivent se méfier, surtout dans la mesure où ils affronteront l'une des meilleures attaques du championnat. « Il nous faudra seulement scorer. À partir de là, nous devrons contrôler le match. » Pas comme contre l'AS Quatre-Bornes, quand un malencontreux penalty est venu ruiner les chances des Sylvesters. « Nous méritions de gagner le match. Cela dit, nous venons avec l'intention de prendre les trois points. »

Quatre points séparent les deux formations, avec un avantage certain pour les Sylvesters, qui ont connu le meilleur début de championnat. Demain, ce sera l'occasion de se relancer.

Duel pour la tête du classement

Le Pamplemousses SC qui accueille le leader Roche-Bois Bolton City, les GRSE Wanderers à la réception de l'AS Rivière du Rempart : on peut difficilement prévoir une journée tranquille demain.

Pamplemousses SC/Roche-Bois Bolton City : la tête du classement en jeu

Le Pamplemousses SC, qui pourchasse Roche-Bois Bolton City dans la première partie du tableau, reçoit le leader au stade Anjalay pour un match aux allures de finale. Cette joute, qui se veut une revanche pour les Roche-Boisiens, est à bien négocier dans la mesure où Pamplemousses avait réussi à faire craquer Christopher Caserne et ses comparses. D'autant que les Nordistes voudront confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Mais surtout, une défaite pourrait mettre à mal leurs prétentions, en gardant en tête le fait qu'ils visent ni plus ni moins que le titre de champion de Maurice. Il faudra cependant que la bande à Tony François gère la venue de Roche-Bois Bolton City avec une certaine attention. Surtout quand on sait que les Port-Louisiens ont recruté un attaquant, le Malgache Rija, pour apporter de l'animation dans leur secteur offensif.

En outre, Pamplemousses se retrouve dans l'obligation de résultat si Colin Bell et ses coéquipiers veulent repasser en tête, puisqu'ils accusent un point de retard sur leur adversaire du jour.

Savanne SC/PRNFC : pour reprendre des couleurs

Vainqueur surprise du Cercle de Joachim au cours de sa dernière sortie, le Savanne SC va au stade Germain-Comarmond dans la peau de l'équipe à domicile. Son adversaire : le Petite Rivière Noire FC. Fait particulier : les deux équipes se retrouvent dans une bonne dynamique actuellement. Les Savannais ont rossé le Cercle de Joachim (5-1), alors que la bande à Fidy Rasoanaivo a donné une petite leçon de réalisme en prenant à défaut la défense du Pamplemousses SC (2-1). Cette rencontre sera d'autant plus intéressante à suivre dans la mesure où les deux formations ont signé des joueurs de calibre. Savanne a retrouvé Guiyano Chifonne et Fabien Pithia, alors que Petite Rivière Noire a enrôlé Stephen Arthée, tous actifs sur le front de l'attaque. Faut-il s'attendre à un duel offensif ? Pas vraiment, mais le PRNFC part avec la faveur des pronostics puisqu'il présente une meilleure défense.

GRSE Wanderers/ASRR : choc des mals classés

Les GRSE Wanderers, dernier au classement, accueillent l'AS Rivière du Rempart au stade Auguste-Vollaire. Ces deux équipes comptent le même total (10 points), mais présentent des statistiques un peu différentes. Les Nordistes comptent seulement deux victoires, contre trois pour leur adversaire du jour. Sur leur dernière sortie, les Nordistes partent avec l’avantage. Ils ont démontré de la cohésion sur le terrain, forçant même l'ASPL 2000, champion en titre, à miser sur un coup de chance pour s'imposer. Cette joute est importante pour les deux formations car le vaincu se verra confiné à la dernière place du classement.