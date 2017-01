BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE : L'occasion pour Bolton City de reprendre les commandes

Place à la 15e journée de la Barclays Mauritius Premier League cet après-midi avec plusieurs matches qui vaudront le détour aux quatre coins de l'île. Les yeux seront bien évidemment rivés sur le leader Pamplemousses, en déplacement à Bambous pour en découdre avec Petite Rivière-Noire, ainsi que le promu Roche-Bois Bolton City, solide deuxième (à égalité de points avec le club nordiste) qui reçoit le mal classé Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers. L'ASPL 2000 (3e) devra, pour sa part, se relancer contre l'AS Rivière-du-Rempart, tandis que La Cure Sylvester, en panne d'inspiration, croisera le fer avec l'Association Sportive de Quatre-Bornes au stade Guy Rozemont. Cercle de Joachim n'a, de son côté, pas droit à l'erreur face à la lanterne rouge, Savanne SC.

Le leader de la BMPL, Pamplemousses voudra enchaîner avec une troisième victoire consécutive au stade Germain Comarmond pour conforter son fauteuil. Mais face à Petite-Rivière-Noire, la partie ne s'annonce pas de tout repos pour Tony François et ses protégés. En effet, Petite-Rivière-Noire est une équipe difficile à manœuvrer, qui reste sur un match nul (1-1) enregistré contre l'AS Rivière-du-Rempart en match en retard de la 10e journée mercredi. Qui plus est, cette joute sera aussi marquée par les retrouvailles entre Fidy Rasoanaivo et son ancien club. Si l'attaquant Malgache Haina Jaspera sera l'homme à surveiller du côté de l'équipe de l'Ouest, son compatriote Brandly Ratovonirina est, pour sa part, en état de grâce, pointant à la première place au classement des buteurs avec 11 réalisations. Il était d'ailleurs le meilleur buteur du précédent exercice. Petite-Rivière-Noire n'aura qu'à bien se tenir derrière pour éviter de se retrouver en mauvaise posture. Il faut préciser que les Nordistes s'étaient offert le scalp de Joachim (3-1) et La Cure Sylvester (2-1) lors des précédentes journées.

La meilleure défense face à la pire défense

Roche-Bois Bolton City réalise un parcours surprenant et plus que remarquable pour sa première saison au sein de l'élite. Les protégés de Jérôme Thomas ont mercredi pris la mesure de l'ASPL 2000 en match en retard (10e journée) sur le plus petit score qui soit, et restent solidement accrochés aux basques du leader (à égalité de points). De son côté, GRSE Wanderers revient de loin, elle qui n'est désormais plus le dernier de la classe, ayant laissé cette position peu enviable aux Savannais. Battue 6 buts à 2 par le champion en titre dimanche dernier, la bande à Maurice Andriamandranto n'a pas baissé les bras, ayant eu le mérite de prendre les trois points mercredi contre Savanne (2-1). Quoi qu'il en soit, GRSE Wanderers possède la plus mauvaise défense du championnat avec déjà 36 buts encaissés alors que son adversaire n'en a pris que 13 et est ainsi la meilleure défense.

Mais cela n'a pas de quoi effrayer le capitaine flacquois, Joye Estazie, qui est déterminé à sortir une belle partition. « Nous allons tout mettre en oeuvre pour prendre les trois points. Je dois dire que Bolton ne nous fait pas aussi peur que les autres grosses cylindrées et même si elle possède la meilleure défense, nous allons faire le maximum pour la faire craquer. Malheureusement, nous devons faire sans Daniel Maguy en défense, blessé au genou, mais nous avons un renfort de qualité en la personne de Jolicoeur, qui a marqué six buts en quatre matches. Nous sommes sur la bonne voie et nous voulons poursuivre avec la victoire », a-t-il avoué. Quoi qu'il en soit, ils devront se surpasser pour prendre la mesure de l'équipe la plus « tueuse » de ce championnat.

Par ailleurs, L'ASPL 2000 se rendra dans le Nord de l'île pour affronter l'AS Rivière-du-Rempart. Bruno Ravina et ses coéquipiers demeurent les favoris logique face à un adversaire en plein doute cette saison. Les Nordistes peuvent toutefois se targuer d'avoir tenu en échec l'autre formation de la capitale (La Cure Sylvester) sur le score d'un but partout, ainsi que Petite-Rivière-Noire mercredi sur le même score. Les Jesson Rungassamy, Godfrey Abrefa et autres Jonathan Édouard pourraient toutefois y laisser des plumes face à la formation la plus prolifique du championnat (33 buts en 12 sorties). Tout le contraire des Nordistes qui possède la deuxième plus mauvaise défense du championnat avec 33 buts encaissés.

Quand l'élève défie le maître

D'autre part, nous assisterons à un duel entre deux hommes qui se connaissent très bien. D'un côté, Benjamin Théodore, entraîneur de l'ASQB, et de l'autre son ancien adjoint, Mervyn Édouard, coach de La Cure Sylvester. L'ASQB devra toutefois se méfier de la formation de la banlieue de Port-Louis, une des meilleures attaques de la ligue. Arnaud Stafford demeure le joueur phare, lui qui pourrait faire trembler les filets à tout moment. De son côté, La Cure Sylvester, n'y arrive pas, stagnant dans ces performances et en dégringolade à la 6e place au classement. Toutefois, le technicien portlouisien doit faire face à une cascade de blessures, la dernière en date étant celle de Jiovani Jubeau. « Nous devons faire avec. Ce n'est pas évident surtout que ma défense est décimée. Il faudra revoir l'aspect tactique et être moins offensif que d'habitude pour éviter de se faire prendre en contre. Quoi qu'il en soit, nous sommes des compétiteurs et nous nous déplaçons pour prendre les trois points », a indiqué Mervyn Édouard.

Le dernier match verra s'affronter Cercle de Joachim et Savanne SC. Deux équipes en proie aux doutes, notamment les Sudistes qui pointent à la dernière place du classement. Les Curepipiens, qui évolueront sans quelques éléments de leur arrière-garde, devront se montrer vigilants contre la lanterne rouge. Quoi qu'il en soit, les Guiyano Chiffone, Damien Balisson et autres Abraham Odame partiront nettement avec les faveurs des pronostics pour prendre la mesure des protégés de Sydney Caetane.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : L'ASPL 2000 croisera le fer avec Tusker FC

L'ASPL 2000, championne de Maurice en titre et qui pointe actuellement à la troisième place de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL), en découdra avec l'équipe kenyane de Tusker FC lors de la prochaine Ligue des Champions d'Afrique, match comptant pour le tour préliminaire. Les dates d'entrée en compétition sont prévues pour les 10, 11 et 12 février alors que la manche retour se jouera du 17 au 19 février prochain. « Nous voulons faire comme le groupe de 2005, qui avait réussi à passer cinq tours », a affirmé l'entraîneur de la formation phare de la capitale, Sakoor Boodhun dans la dernière édition du Mauritius Professional Football League Magazine. « Il nous faudra faire des recherches sur notre adversaire. Mais on connaît le style de jeu des Kenyans. Ils sont physiques. Ce ne sera donc pas facile pour nous », a-t-il ajouté.

Tusker FC est l'actuel champion du pays, ayant glané le 11e titre de son histoire le 6 novembre dernier après avoir battu l'AFC Leopards sur le plus petit score qui soit. Une réalisation signée Shafik Batambuze. C'est par ailleurs le troisième club le plus couronné du Kenya évoluant en jaune à domicile. L'ASPL 2000 jouera à l'extérieur avant de recevoir les Kenyans pour la manche retour. « L'idéal serait de ramener le meilleur résultat possible de notre déplacement au Kenya. Ensuite, il nous faudra gérer au retour », a-t-il fait ressortir.

COUPE DE LA CAF : Pamplemousses à l'épreuve de Ngezi Platinum Stars

Le Pamplemousses SC, vainqueur de la MFA Cup ainsi que de la Super Cup, version 2016, croisera le fer avec les Zimbabwéens de Ngezi Platinum Stars dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de Football (CAF). Les Nordistes recevront leur adversaire le 11 février. Les blanc et bleu de Tony François devront s'attendre à une rencontre très disputée. « Je ne connais pas grand chose de l'équipe. Mais je sais que le Zimbabwe est connu pour son jeu physique. Je ne suis pas du genre à aller chercher des renseignements sur mes adversaires. Par contre, je sais qu'ils seront un gros morceau. L'important est de faire un bon résultat à l'aller afin de le maintenir au retour », a confié Tony François au MPFL Magazine. « Nous souhaitons d'abord passer ce premier tour. Après, le reste ne sera que du bonus », a-t-il déclaré.