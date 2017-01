BARCLAYS MAURITIUS PREMIER LEAGUE : Pamplemousses SC/Cercle de Joachim pour une reprise choc

La Barclays Mauritius Premier League (BMPL) reprend ses droits après une courte trêve, Republic Cup oblige. Et pour une reprise, le Pamplemousses SC, deuxième au classement, rencontrera au stade Anjalay le Cercle de Joachim (6e) dans un match où les deux équipes devront faire preuve de réalisme pour s’imposer et prendre les trois points en jeu.

Au vu des chiffres — 11 rencontres, sept victoires, un nul et trois défaites — Pamplemousses part avec la faveur des pronostics. En outre, les Nordistes voudront surfer sur la vague du succès acquis au courant de la semaine contre l’ASPL 2000 en Republic Cup, leur concurrent direct pour le titre de champion de Maurice.

Pourtant, en championnat, les hommes de Tony François ont subi un affront contre l’AS Quatre-Bornes au cours de la 12e journée, alors qu’ils avaient les moyens de s’imposer contre une équipe qui se situait aux alentours de la zone rouge. « Une erreur de parcours », voilà comment Tony François, le technicien de Pamplemousses, qualifie la défaite des siens au cours de la précédente journée.

Pas question de se faire surprendre cette fois, d’autant que les Nordistes évolueront à domicile. « L’AS Quatre-Bornes a réalisé le hold-up parfait. Ils ont joué défensivement et nous ont poussé à l’erreur dans les derniers instants de la rencontre. Cela dit, on savait que les choses allaient être compliquées pour nous. » Demain, il faudra donc être vigilants. « Le Cercle de Joachim n’est pas une petite équipe. Il va nous opposer une belle résistance », prévoit Tony François.

Ce que confirme Denis Dookhee, l’entraîneur curepipien, qui reste sur deux défaites consécutives. « Il s’agit d’éviter une troisième défaite d’affilée. Ce sera un match compliqué, mais nous saurons répondre présent. » Un avertissement destiné à Pamplemousses SC, que les Nordistes prennent toutefois au sérieux.

« C’est difficile de trouver la meilleure combinaison de joueurs. Mais je vais mettre en place celle qui marchera le mieux contre le Joachim », avance Tony François. Denis Dookhee s’attelle lui aussi à la mise en place de la meilleure formation possible. La mauvaise série s’arrêtera-t-elle dimanche ? Tout est possible, affirme-t-il. « Il y a des ajustements à faire pour arriver à être compétitifs. » Lesquels ? « Il faudra modifier notre schéma défensif. »

En effet, il a depuis quelque temps confié le rôle de milieu récupérateur à son défenseur central Isaac Nartey. « Avec Percy Buckland indisponible, je faisais jouer des jeunes en défense. La solution serait de le faire descendre d’une ligne », confie-t-il. L’idée serait de mettre sous éteignoir les ambitions de Pamplemousses, qui possède une meilleure attaque que les Curepipiens. « Nous saurons répondre aux impératifs du match. Nous trouverons la motivation nécessaire pour aborder la rencontre avec le meilleur esprit possible », affirme Denis Dookhee.

Une rencontre à quitte ou double finalement ? Oui, selon le classement. Le Pamplemousses SC, qui rêve de décrocher enfin son premier titre de champion de l'ère professionnelle, ne doit pas lâcher du lest, puisque les Nordistes prendraient le risque de voir s'échapper Roche-Bois Bolton City et de laisser à l'ASPL 2000 l'occasion de se rapprocher de la tête du championnat.