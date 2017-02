BARCLAYS MAURITIUS : Revenus et profits en croissance

Barclays Mauritius, qui fait partie de Barclays Africa Group, annonce une progression de ses revenus et des bénéfices avant impôt pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2016. La banque a donné des indications sur sa performance pour l’année écoulée au même moment où la direction de Barclays Africa annonçait ses résultats.

Selon une communication de Barclays Mauritius, une croissance de plus de 15 % des revenus a été enregistrée pour l’année financière 2016 avec un montant dépassant les Rs 4 milliards. Les profits avant impôt, souligne la direction, ont augmenté de 40 % par rapport à 2015 – les comptes audités pour la même année indiquent que les bénéfices avant impôt avaient atteint près de Rs 1,5 milliard. Pour 2016, les bénéfices avant provision ont été supérieurs à Rs 2 milliards. Barclays Mauritius s’enorgueillit d’un « strong capital base » de plus de Rs 15 milliards. Le rapport 2015 fait état d’un montant de Rs 14,5 milliards sous l’item « total equity and reserves ».

Du côté de Barclays Africa Group, on annonce une hausse de 8 % des revenus à 72,4 milliards de rands avec une contribution encore plus importante estimée à 23 % des institutions bancaires du groupe opérant hors des frontières sud-africaines. Quant aux bénéfices avant provision du groupe, ils se sont élevés à 32,4 milliards de rands, soit une augmentation d’environ 10 %. Outre l’Afrique du Sud, Barclays Africa Group détient des opérations dans les pays suivants : Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Ouganda, Seychelles, Tanzanie et Zambie. Le groupe a également des « bureaux de représentation » en Namibie et au Nigeria.

« La création de Barclays Africa Group a été une initiative stratégique cruciale car elle nous a permis de mettre en place une plateforme pour développer nos activités », a déclaré Maria Ramos, Chief Executive du groupe lors d’une récente conférence de presse marquant l’annonce des résultats pour la dernière année financière. La constitution d’un tel groupe, a-t-elle fait ressortir, a permis à l’institution financière d’avoir des assises solides sur le continent. « We set out with a vision to create a proudly pan-African bank and today we can confidently say that we are delivering on this ambition », a ajouté Maria Ramos.

Ravin Dajee, Managing Director de Barclays Mauritius, a souligné pour sa part que la banque s’est bâti une solide réputation à Maurice où elle compte près de cent années d’opérations. « La stratégie de Barclays Africa Group sur le marché local demeure inchangée. Le groupe est fermement engagé au développement du continent, Maurice inclue. Nous avons beaucoup investi à ce jour et nous continuerons à investir dans notre personnel et notre infrastructure afin de pouvoir offrir à nos clients les solutions les plus innovatrices et les plus appropriées tout en contribuant au bien-être des communautés dans lesquelles nous opérons », a déclaré Ravin Dajee.

Par ailleurs, il a été annoncé officiellement que Barclays PLC, la maison mère (celle-ci détient pour le moment 50,1 % du capital de Barclays Africa Group), et la direction de Barclays Africa Group sont tombées d’accord sur les termes de séparation et ce conformément à l’annonce faite il y a une année. Barclays PLC a recherché l’approbation de la South African Reserve Bank, la banque centrale sud-africaine, pour une réduction à moins de 50 % de la part qu’elle détient dans Barclays Africa Group tout en confirmant qu’elle restera un actionnaire de ce dernier groupe et lui apportera son soutien tout au long du processus de réduction de son actionnariat.

Barclays PLC a annoncé, le 23 février dernier, avoir passé un accord avec sa filiale africaine sur les conditions de leur séparation, au terme de laquelle Barclays Africa recevra 12,8 milliards de rands (environ 939 millions d’euros) pour financer des investissements liés à la scission. Barclays Africa Group a précisé dans un communiqué distinct que ces fonds seront utilisés pour investir dans la technologie, la refonte de l’image de marque et d’autres projets liés à la séparation. « It is a good outcome that enables us to complete the separation, and to provide continuity and improved service for our customers », avait commenté Maria Ramos.

Réagissant à ces développements, Ravin Dajee a estimé qu’ils représentent une excellente opportunité pour Barclays Africa de faire valoir sa vision d’être une banque panafricaine leader et qui prend en main sa destinée.