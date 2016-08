BARCLAYS: Neuf projets retenus pour l’incubateur Elev8

Neuf projets innovants présentés par onze entrepreneurs en herbe ont été choisis par Barclays Maurice pour le lancement de son incubateur Elev8, espace dédié créé dans les locaux de la banque à Ébène où les candidats retenus pourront pendant 16 semaines bénéficier d’une assistance soutenue pour développer leurs projets.

L’inauguration officielle d’Elev8 a eu lieu la semaine dernière après un appel de candidatures lancé en avril 2016 à des aspirants entrepreneurs ainsi à des personnes ayant déjà une expérience de l’entrepreneuriat. « La mise en place de notre incubateur Elev8 est un tournant décisif pour davantage dynamiser l’innovation technologique et développer un environnement propice à l’entrepreneuriat. Les porteurs de projets s’exerceront sous un même toit, et bénéficieront de conseils et d’expertises pour structurer les projets. Nous leur ouvrons aussi l’accès à des réseaux de contacts », a déclaré Ravin Dajee, Managing Director de la Barclays, lors de l’inauguration du service. Barclays Maurice, a-t-il poursuivi, souhaite que sur le long terme, les start-up retenues se transforment en entreprises viables et contribuent activement à la croissance économique du pays.

Les onze candidats sélectionnés seront suivis par des cadres de la Barclays et de l’Anglo-African, firme spécialisée dans l’informatique et partenaire de la Barclays pour le projet. Les onze entrepreneurs bénéficieront de facilités logistiques, des conseils d’entrepreneurs aguerris et d’autres experts dans divers domaines. Ces porteurs de projets seront également mis en contact avec des investisseurs potentiels.

La banque avait reçu une vingtaine de candidatures pour le démarrage de son incubateur. Les projets ont été évalués sur la base de critères spécifiques : faisabilité, utilité dans le contexte économique actuel, conformité aux axes de développement énoncés au niveau national tels la création de smart cities et l’e-governance.

Parlant de l’implication d’Anglo-African dans Elev8, Ali Jamaloodeen, Chief Operations Officer de cette société, a annoncé que celle-ci proposera du mentorat et aussi une assistance technique aux 11 entrepreneurs retenus afin qu’ils puissent élaborer une feuille de route qui leur servira de guide pour bien structurer leur projet. Des conseils sur les aspects légaux de l’incorporation d’une entreprise et les droits de propriété intellectuelle seront également prodigués.

Après les 12 premières semaines de travail, les participants devront présenter une « proof of concept », afin de démontrer la validité et la faisabilité de leurs projets respectifs. Par la suite, ils seront préparés pour la présentation de leurs projets à des investisseurs.