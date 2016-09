BARKLY - AFFRONTEMENTS ENTRE DEUX CLANS : Hubert Marcelin reconduit en cellule policière lundi

Marcelin Humbert, arrêté le 23 août à la suite d’une plainte portée contre lui par la famille Gurbhoo après la dispute entre deux clans rivaux le 22 août à résidence Barkly, a été reconduit en cellule lundi. La motion déposée devant le Bail and Remand Court (BRC) par son homme de loi, Me Assad Peeroo, pour sa remise en liberté a été rejetée. Cette motion sera débattue une nouvelle fois le 8 septembre prochain. Des charges provisoires d’agression, de damaging property by band et d’insultes ont été retenues contre lui.

Une vive altercation avait eu lieu le 22 août à Résidence Barkly entre les familles Gurbhoo et Humbert, fichées auprès des services de police. L’origine du conflit : de fausses déclarations consignées au poste de police de la localité par Marcelin Humbert, incriminant les membres de la famille Gurbhoo. Donavan Gurbhoo, lui, avait allégué que la dispute avait éclaté en raison de « fausses déclarations » de la famille Humbert.