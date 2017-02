BARLEN VYAPOORY, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PAR INTÉRIM: « Les dealers sont plus forts que la police »

Le président de la République p. i., Barlen Vyapoory, n’y est pas allé de main morte ce matin à Coromandel sur le fléau de la drogue, qui ravage le pays, dans son intervention devant des personnes âgées lors d’un atelier de travail organisé par la Mauritius Family Planning and Welfare Association (MFPWA).

Parlant de la dégénérescence des mœurs dans le pays, le président de la République p.i. a mis l’accent sur les crimes abominables commis dans notre pays. « Dès qu’on ouvre le journal, « sa mem ki nou trouve. Krim atros, ladrog pe fer ravaz, nou trouv lor journal ki aste ladrog enn ‘jeu d’enfant’; li’nn vinn telman komun ek fasil aster la ki bann otorite nepli kone kouma pou fer; bann dealers pli for ki la polis. »

Selon Barlen Vyapoory, le problème de drogue doit nous interpeller parce que c’est notre pays, nos enfants et nos petits-enfants qui sont concernés. À part les sorties, constate-t-il, les aînés s’engagent dans des activités en faveur de l’environnement; ils collectent des bouteilles en plastique, plantent des arbres, et discutent de la corruption. « Nous voyons donc que ces gens-là ont encore un service à rendre à la population. C’est dans ce ‘mindset’ que nous devons opérer ». D’où son appel pour lutter contre les fléaux sociaux.

S’agissant de la démographie et du vieillissement de la population, dont il était question dans cet atelier, le président de la République p.i. a rappelé que dans les années 50, Maurice, comme beaucoup de pays asiatiques, africains et sud-américains, avait un gros problème de surpopulation. « Si les dirigeants d’alors n’avaient pas considéré ce problème sérieusement, aujourd’hui il y aurait eu plus de famines, de guerres et d’autres problèmes sociaux dans le monde », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne notre pays, Barlen Vyapoory est d’avis qu’avant et tout juste après notre indépendance, le programme de Sir Seewoosagur Ramgoolam « était vraiment de faire face à ce problème de surpopulation, et il avait créé le MFPWA. Depuis, cette institution a bien fait son travail et a obtenu plusieurs prix au niveau international. Maurice est citée en Afrique et dans le monde pour sa réussite dans son programme de contrôle de naissances », a-t-il affirmé. Et d'ajouter qu’on avait voulu ramener le taux de fertilité à 2 pour avoir une population stable mais il est descendu à 1,3. « Et maintenant ça nous pose un problème et les autorités disent que les couples doivent maintenant penser à avoir plus d’enfants. Le contrôle de naissances est vraiment nécessaire mais il doit être vraiment contrôlé », a-t-il déclaré.

M. Vyapoory estime que les autorités doivent suggérer quel doit être le nombre d’enfants par couple « mais définitivement le taux actuel n’est pas suffisant ». Et de souligner : « Nous nous trouvons maintenant avec notre réussite face à une population vieillissante. Ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi. Nous devons le prendre de manière positive car l’espérance de vie a augmenté de 61 à 71 ans pour les hommes et de 66 à 78 ans pour les femmes comparé à 46 ans pour l’Afrique. »