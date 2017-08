BASKET-BALL — 3X3 - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SENIOR AU TOGO (3-6 NOVEMBRE) : Maurice et Madagascar qualifiées d'office ?

La phase préliminaire de la zone 7 des championnats d'Afrique (Afrobasket) 3x3 devait commencer jeudi dernier, à Madagascar. Toutefois, en raison d'un faible taux de participation, celle-ci a été annulée. Des pays de la zone 7, uniquement Maurice et Madagascar, hôte de ces qualificatifs, s'étaient manifestés en vue d'une qualification pour la phase finale de la première édition de l'Afrobasket 3x3 senior, prévue à Lomé au Togo, du 3 au 6 novembre.

Selon Hedley Han, président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), suite au désistement des Seychelles, des Comores et du Djibouti, le président de la fédération malgache de basket-ball, Jean-Michel Ramaroson, a dû revoir ses plans. « Il a préféré ne pas tenir la compétition. Ça ne valait pas la peine de faire venir des délégués de la FIBA et payer d'autres frais d'organisation énorme pour seulement deux sélections nationales. Il demandera une dérogation spéciale à la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) pour une participation mauricienne et malgache au Togo. »

Le 29 juillet au gymnase de Phoenix, la FMBB avait organisé son tournoi de sélection. C'est le quatuor des Mahebourg Flippers qui avait remporté la victoire finale, alors que chez les dames, c'est l'USBBRH qui s'était imposée. Ce sont ces deux équipes qui représenteront Maurice au Togo si jamais la FIBA accepte la requête de Jean-Michel Ramaroson.



Young Lions Cup au Botswana en novembre

Un tournoi qualificatif les 2 et 3 septembre à Phoenix

Les 2 et 3 septembre, les U18 auront l'occasion de faire parler leur talent lors du 3x3 Sunny Youth Tournament au gymnase de Phoenix. Cette année, cette compétition s'installe dans le cadre du lancement du 3x3 Young Lions Cup par la Fondation de la FIBA (IBF) en Afrique du Sud, un tournoi international pour les jeunes africains. Pour y participer, les fédérations nationales organiseront dans chaque pays participant un tournoi qualificatif pour des filles et garçons nés entre 1999 et 2001. Les gagnants seront invités pour la finale, qui sera jouée lors du premier week-end de décembre à Gaborone au Botswana.

À Maurice, la phase préliminaire se tiendra le samedi 2 septembre et l'étape finale aura lieu le dimanche 3. Les matches commenceront à partir de 9 heures pour se terminer vers 16 heures. Pour ceux qui souhaitent y participer, sachez qu'il n'est pas nécessaire de détenir une licence à la FMBB. Mais il est avant tout recommandé aux participants de créer leur profil de joueur sur l'adresse https://play.fiba3x3.com/ ou en téléchargeant l'application FIBA 3x3. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront passer à l'enregistrement de leur équipe avec les noms des quatre joueurs, leur date de naissance et leur adresse résidentielle. Cette étape peut se faire par courriel en s'adressant à la FMBB (mauritiusbasketball@orange.mu). Vous pouvez également vous rendre dans ses locaux de la FMBB, au gymnase de Phoenix, avant le 31 août, date butoir pour tout finaliser.

À Maurice, le tournoi qualificatif est dirigé par Gary Toulecanon et Pascal Prayag. Ce dernier, entraîneur des Flippers, avait été choisi par la FMBB pour assister à un atelier pour les coordinateurs de basket-ball 3x3 à Durban, en Afrique du Sud, les 5 et 6 août. Les participants ont reçu une formation sur les outils numériques « 3x3 Event Maker » et « play.fiba3x3.com », qui les aidera à gérer les événements dans leur pays respectif, y compris l'enregistrement des joueurs et la gestion des résultats. Les fédérations nationales suivantes se sont inscrites pour le projet: Botswana, Burundi, Comores, Djibouti, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland et Zimbabwe