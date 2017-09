BASKET-BALL 3x3 : La commission cible les établissements scolaires

Après la première édition reconnue du tournoi 3x3 début septembre, la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) a décidé de cibler les établissements scolaires afin de développer sa base de pratiquants. Une décision qui devrait cependant intervenir au début de l’année prochaine.

« Nous avons remarqué que le nombre de pratiquants n’est pas aussi élevé. Nous nous penchons sur la question du développement », laisse entendre Pascal Prayag, responsable de la commission 3x3. L’organisateur délégué de la dernière compétition pense donc, dans un premier temps, approcher les responsables du sport intercollèges pour proposer la création d’une compétition destinée aux étudiants. « Nous pensons que c’est le meilleur filon à exploiter. Il faut toutefois que tout le monde comprenne les implications. »

Si dans un premier temps, les établissements secondaires seront ciblés, le tour des écoles primaires viendra. « Nous devrons bien étudier la question de l’organisation de la compétition. Le 3x3 prend de l’ampleur dans le monde. Et plus nous aurons de représentants, mieux ce sera pour nous », poursuit Pascal Prayag.

La commission se penche également sur l’organisation d’un tournoi interdistricts. Une initiative qui, selon le responsable, donnera davantage de visibilité et, par la même occasion, une meilleure occasion de faire de la détection. Cette idée est partie d’une discussion avec des adeptes du 3x3. « Ils m’ont fait comprendre que cette formule pourrait bien fonctionner. Reste à définir la stratégie à adopter. »

Auparavant se tenait un tournoi interdistricts, les champions se retrouvant ensuite pour une phase finale. « Je pense que cette formule mérite d’être retravaillée. » Autre projet : un tournoi de 3x3 destiné aux handisportifs. Ce qui serait une première à Maurice. Mais Pascal Prayag voit plus loin. « Je ne pense pas qu’il y a déjà eu un tournoi 3x3 pour les handisportifs. Ce n’est qu’un projet, mais il mérite d’être approfondi. »

Par ailleurs, les choses pourraient encore bouger pour la commission. Dans un courriel envoyé hier au responsable local, la FIBA a demandé que Maurice organise dans les plus brefs délais une troisième compétition, reconnue par l’instance mondiale. Ce qui ouvrirait définitivement les portes de cette discipline à la FMBB. « Ce sont les conditions de la FIBA. Si nous pouvons organiser un dernier tournoi avant la mi-octobre, nous serons alors éligibles à beaucoup d’autres choses. »