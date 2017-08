BASKET-BALL (3x3) : Un sous-comité mis sur pied

Le comité directeur de la Fédération mauricienne de basket-ball a mis sur pied un sous-comité qui sera chargé exclusivement de l’organisation des compétitions de 3x3. Ce comité tiendra sa première compétition officielle les 2 et 3 septembre.

La FMBB a nommé deux coordinateurs, Pascal Prayag et Gary Toulcanon, pour diriger le sous-comité, qui aura à sa charge toute l’organisation liée au basket-ball 3x3. Pascal Prayag a récemment été en mission en Afrique du Sud pour suivre un atelier sur cette discipline que la FIBA souhaite développer à travers le monde. « La FIBA a choisi dix pays africains qui n’ont pas le niveau continental. En formant leurs représentants, ils ont voulu donner un boost au 3x3 », explique Pascal Prayag.

La première tâche de ce sous-comité sera donc de veiller à l’organisation de compétitions. Et ils auront du pain sur la planche, avec la tenue en septembre de la première édition reconnue par la FIBA. « Cette compétition sera qualificative pour le tournoi Young Lions, qui se tiendra en décembre au Botswana. » Le tournoi qualificatif pour Maurice se tiendra les 2 et 3 septembre au gymnase de Phœnix.

Ce tournoi concernera les jeunes de moins de 18 ans. « La FIBA a voulu créer plus d’impact auprès des jeunes. Le 3x3 reprend d’ailleurs cet esprit jeune et street », note Pascal Prayag. Mais pour y participer, les intéressés doivent d’abord s’inscrire en tant que joueurs sur la plateforme en ligne (play.fiba3x3.com) ou sur une application que l’instance mondiale a développée et en téléchargement libre (via Appstore ou PlayStore).

Mais que les joueurs se rassurent, la FMBB a pris en compte que les joueurs pourraient rencontrer quelques difficultés. « C’est un fait. Les choses peuvent être un peu plus compliquées. Mais nous avons prévu des mesures pour les aider. » Pour cela, le comité a décidé de mettre sur pied des stands pour faciliter l’enregistrement des joueurs.

Au Mahebourg Youth Center, trois coordinateurs seront présents. Deux autres seront en poste à Rose-Belle (Centre de Jeunesse), tout comme à Curepipe (Intermart). Sébastien Babet sera en poste au Centre de Jeunesse de Souillac, alors que Désiré Numa se chargera des inscriptions au gymnase de Roche-Bois.

Par ailleurs, les équipes peuvent s’inscrire auprès de la FMBB en envoyant les noms et âges des joueurs.

Le comité

Pascal Prayag, Gary Toulcanon, Amrit Beegwansing, Arnaud Vitry, Gino Bader, Ruddy Sylvie, Sébastien Grenade, Bertrand Arlanda, Désiré Numa, Gérard Étiennette