BASKET-BALL - AFROBASKET 2017 (U16) : Sous le parrainage de Boris Diaw

La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 16 ans, aussi connue comme l'Afrobasket U16, qui se tiendra cette année à Maurice du 13 au 22 juillet, se déroulera sous le regard d'une personnalité très influente du basket-ball. Le Français Boris Diaw, qui évolue au sein de la formation américaine des Utah Jazz, a accepté d'être le parrain de la compétition.

Il semblerait que la Fédération mauricienne de basket-ball ait donné un gros coup de pouce à l'aspect marketing de la compétition. « Nous avons prévu des activités avec Boris Diaw », explique Hedley Han, président de la FMBB. Le Français, qui peut jouer à chacun des cinq postes du basket-ball, sera présent à la cérémonie d'ouverture, selon les premières indications. « Nous essaierons de le faire rester jusqu'à la finale », ajoute le président de la FMBB.

Cela dit, pendant son passage à Maurice, le basketteur, champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France, animera quelques séances avec les jeunes. « C'est un grand joueur. Il faudra profiter au maximum du contact que les joueurs auront avec lui. »

Dans un autre ordre d'idées, le logo de la compétition sera dévoilé mardi, au cours d'une présentation. « Nous avons déjà validé le concept. Nous en dirons plus mardi matin », poursuit le président. Par ailleurs, l'encadrement technique donnera à partir de la semaine prochaine un coup d'accélérateur à la préparation de l'équipe masculine. En effet, un groupe de 11 joueurs, accompagnés de trois encadrants, se rendra en France du 31 mars au 12 avril. « Il s'agit d'un stage programmé pour renforcer la cohésion du groupe », explique Hedley Han, qui agira comme chef de la délégation.

Le groupe se rendra à Orléans et Tours, où il logera chez des familles d'accueil. « Il y aura une rencontre avec les parents pour expliquer tout cela. » Au menu de ce déplacement, plusieurs rencontres, contre des équipes de la région. « Ils ont là une grande occasion de rehausser leur niveau. J'espère qu'ils sauront saisir leur chance. »

La sélection mauricienne pourra compter sur une toute nouvelle recrue. David Crudo, né de père italien et de mère mauricienne, a été appelé par l'encadrement technique pour défendre les couleurs de la sélection nationale. Le joueur rejoindra le groupe directement à Orléans.

Parallèlement, le DTN, Jean-Paul Rebatet, a posé ses valises à Rodrigues depuis hier, et ce, jusqu'à dimanche, dans le cadre d'une nouvelle campagne de détection en vue de renforcer les différentes sélections nationales. Il tâchera de trouver en premier lieu des joueurs pour venir se greffer à la sélection nationale U16, puis pour renforcer la sélection féminine, qui sera alignée du 21 au 30 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux Jeux de la Francophonie.

« Ce sont des échéances qui nous tiennent vraiment à cœur. Il nous faut nous préparer au mieux », indique Hedley Han. Et de préciser qu'un Centre régional de formation verra le jour bientôt à Rodrigues. « Il y a deux entraîneurs qui détiennent un certificat de niveau 1. Il faut les mettre à contribution. »