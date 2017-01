BASKET-BALL — AFROBASKET U16: Concentration maximale sur la sélection

La Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) a d'ores et déjà démarré les activités en vue de cette nouvelle saison. En effet, la présélection du centre national de formation de basket-ball (CNFBB) de moins de 16 ans – composée de 12 joueurs – rentre à Maurice aujourd'hui après un stage de quatre jours à La Réunion au Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS). L'objectif du Directeur technique national (DTN), le Français Jean-Paul Rebatet, est de galvaniser son groupe sur différents aspects : l'esprit d'équipe, tactique, technique et physique en vue de l'Afrobasket U16 Garçons, dont l'organisation a été confiée à Maurice. La FMBB prévoit de tenir l'événement au début de juillet au gymnase de Phoenix.

Également au chapitre des préparatifs, un deuxième stage est prévu cette fois en France, du côté d'Orléans, en avril. Les négociations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball pour accueillir les Mauriciens pour un camp d'entraînement de 10 jours sont en bonne voie. Une équipe française de la ligue devrait aussi venir à Maurice en juin afin de servir de sparring partner à la sélection mauricienne, pour qu'elle puisse mettre toutes ses chances de son côté à l'Afrobasket. « Dans cet élan, des contactes ont été établis avec les jeunes expatriés pour intégrer l'équipe, à l'instar de Shawn Tanner », lâche Hedley Han, le président de la FMBB.

Shawn Tanner n'est autre que le fils d'Andy Tanner, figure incontournable du basket-ball mauricien qui a fait les beaux jours du Real de Port-Louis et représenté Maurice aux derniers Jeux des Îles de l'océan Indien à l'Île Sœur. Le jeune Tanner est issu du pôle espoir de basket-ball implanté en altitude sur le site de la Plaines des Cafres du CREPS de La Réunion. Depuis septembre dernier, il s'est envolé pour l'Hexagone en vue de rejoindre la formation française des Sharks d'Antibes, où il évolue dans la catégorie U18. Selon Hedley Han, « Cet ailier de 1,86m sera un renfort de choix. Nous cherchons aussi les coordonnés d'autres jeunes mauriciens évoluant au plus haut niveau à l'étranger. Leurs talents seront d'une grande aide pour la sélection de Maurice U16 qui sera mise à l'épreuve à l'Afrobasket. »

Cette compétition « d'envergure », qui réunira la crème du basket africain est d'ailleurs un rendez-vous phare du calendrier 2017 de la FMBB. « C'est un énorme défi qui se présente devant nous, que ce soit sur le plan organisationnel ou sur celui de notre participation à ce tournoi. Nous devons mettre le paquet », fait ressortir le président de la FMBB. La semaine prochaine il sera en réunion avec Dominique Filleul, président du comité d'organisation, pour discuter des dates qui seront proposées à la Fédération internationale de basket-ball (FIBA). « Les 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire (21-30 juillet), auxquels notre sélection féminine senior a été invitée via une wild card, fait que l'idéal serait de tenir l'Afrobasket avant le 14 », confie ainsi Hedley Han.

Par contre, le déplacement de la sélection féminine en Côte d'Ivoire est en suspens faute de moyens. « Pour l'instant notre priorité est la préparation de l'Afrobasket. Nous n'avons pas le budget pour envoyer nos basketteuses aux Jeux de la Francophonie. Il nous faut consulter le MJS », avance notre intervenant. En attendant d'être fixés sur leur sort, un premier regroupement est prévu avec la sélection nationale masculine par Jean-Paul Rebatet au début de février à Phoenix, période à laquelle le championnat national (Super League) sera marqué par une trêve en attendant le calendrier pour les matches retours.

L'organisation de l'Afrobasket U16: La compagnie RSVP Events engagée

Pour être à la hauteur des événements, le Français Dominique Filleul met les petits plats dans les grands. Un accord aurait été trouvé avec une entreprise événementielle, à savoir RSVP Events, pour prendre en charge l'organisation de l'Afrobasket sur le sol mauricien. Cette dernière faisait partie des organisateurs du Rugby World Club 10s l'année dernière au stade Anjalay à Belle-Vue. « Une réunion de travail est prévue ce mardi avec le comité afin que nous pussions entamer les préparatifs. On a hâte de commencer à travailler. Ça va être grandiose », nous dit-il. En ce qui concerne le budget qui sera alloué, l'ancien DTN de la sélection nationale de handball affirme que le chiffre officiel n'a pas encore été calculé, mais que cela ne devrait pas tarder non plus. « Pour l'heure, je ne peux pas parler de budget, encore moins faire une estimation. »