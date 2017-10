BASKET-BALL – CCCOI À MADAGASCAR (23 SEPTEMBRE-1ER OCTOBRE) : James Lee Faye, « Madagascar est intouchable »

Rentré au pays depuis peu, le Real de Port-Louis ne peut que tirer des leçons de leur participation à la Coupe des Clubs Champions de l'océan Indien, tenu du 23 septembre au 1er octobre dernier à Madagascar. Car le niveau à cette compétition était trop haute pour le champion de Maurice n'ayant pu obtenir la moindre victoire en quatre sorties. Pour le président du club de Real, il concède que son équipe n'a pas été à la hauteur de ses espérances et que le niveau des Malgaches à la CCCOI font d'eux les favoris des Jeux des Îles de l'océan Indien dans deux ans à Maurice. « Il n'y a pas à sortir de là, Madagascar est intouchable. À la CCCOI elle nous a donné un avant goût de ce qui nous attend aux JIOI. Toutes les équipes malgaches ont un très bon niveau de basket. Dans le tournoi, contre les équipes d'autres pays, elles ont quasiment remporté de larges victoires. Les basketteurs malgaches nous ont donné une indication. Et nous, au niveau de la sélection nationale, nous sommes encore loin et de plus, on ne fait rien de concret. Je pense que Maurice ne vas pas leur échapper pour les JIOI ». Madagascar ayant dicté sa loi, c'est l'ASCUT qui a été sacré pour la 5e fois tandis qu'en féminin, le titre est allé à Fandrefiala. À savoir que les finales, ont été jouées à huis-clos au Palais des Sports de Mahamasina, suite à la décision du gouvernement malgache pour des raisons sanitaires. Les deux équipes représenteront donc la zone 7 à la Coupe d'Afrique des Clubs Champions en Tunisie en décembre prochain. La participation du Real à la CCCOI a été rendu possible grâce au soutien d'Italjet Moto, CIL Finance, Mauritius Union, Total Mauritius Ltd, Gamma Materials, SIKA (Mauritius) Ltd, J&B Trading Partners, Food Canners Ltd, Steam House, Ariva logistics et Super U.